«Брестская крепость – моя жизнь». Интервью с директором мемориального комплекса

В гостях программы «Сенат» директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Какую политику проводят сенаторы для сохранения исторической памяти? Александр Коркотадзе, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Знание и понимание истории своей страны помогают нам через понимание прошлого строить настоящее и планировать будущее. Я внимательно следил за деятельностью прошлого созыва Совета Республики. Хочу сказать, что очень большие были сделаны законодательные инициативы, важные по сохранению исторической памяти. Мы должны помнить, что был принят закон о геноциде белорусского народа, в том числе нашим Советом Республики. Следующий – это, конечно, Конституция. В подготовке нового варианта Конституции участвовали члены Совета Республики, и статья 15, которая говорит о сохранении исторической памяти, о том, что государство обеспечивает сохранение исторической памяти и вклада советского народа в победу над фашизмом. Поэтому это такие базовые законы, которые помогают нам действовать и двигаться дальше. Считаю, в нашем созыве мы тоже будем продолжать эти важные традиции законодательные. Я также участвую в комиссии по исторической политике при Администрации Президента Республики Беларусь. Мы тоже этим занимаемся. Поэтому это очень важно, когда законодательные органы нашей страны большое внимание уделяют ее прошлому.

Как до молодого поколения донести важность истории и подвига наших дедов? Александр Коркотадзе:

Вы знаете, я и с молодежью встречаюсь. Вот был у нас день информационной безопасности, в нашем Брестском государственном техническом университете. Несколько сотен студентов сидело, и это было нелегко. В том плане нелегко, что расшевелить их надо, показать, что та комфортная жизнь, которую мы обеспечиваем сегодня, это все уязвимо. Без их сопричастности к построению своей страны, к своей истории это все можно уничтожить. А сейчас, когда уже практически нет ветеранов, их осталось очень немного, идет речь вообще о том, чтобы приравнять фашистскую Германию, Советский Союз, сделать из них союзников, против которых воевала свободная Европа и Америка. Вот в чем трагедия заключается. Но дело даже не в них, мне кажется, дело больше в нас. Насколько мы помним это. Потому что, если наши дети будут помнить, мы будем об этом помнить, фальсифицировать историю не удастся. Они же главным образом хотят не только у себя, но и для нашего подрастающего поколения ее исказить. Поэтому дело за нами, за взрослыми. И мы должны наших детей воспитать так, чтобы для них не возникало вопросов, почему 9 Мая празднуем. Это всенародный праздник, один из любимейших для наших людей. Почему 22 июня – трагическая дата в истории нашей страны.

О политике геноцида: почему нужно ехать в Хатынь? Тяжелейшая экскурсия морально, но почему через это мы должны пройти? Вот в чем вопрос. Многое идет из семьи, не только от государства, от музеев, это все зависит от того, насколько родители привозят своих детей на могилы дедов, прадедов, которые победили фашизм. Чтобы они знали, где они, в конце концов, похоронены, привозили туда цветы. Патриот – это и тот человек, который уважает, чтит память своих предков, их могилы. Потому что можно много красивых слов рассказывать, но если за этим не стоит дело, не будет ничего.