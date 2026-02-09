Не по долгу службы, а здоровья для. Гродненские спасатели ОСВОД практикуют моржевание

Кому мороз нипочем, так это любителям зимних купаний. В Гродно сразу несколько спасателей ОСВОД на протяжение многих лет занимаются моржеванием. Не по долгу службы, а здоровья ради, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уверены, ежедневные ритуалы окунания в ледяную воду укрепляют иммунитет и помогают поддерживать физическую форму. Потому к плаванию на морозе стараются приобщить и коллег.