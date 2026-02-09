Не по долгу службы, а здоровья для. Гродненские спасатели ОСВОД практикуют моржевание
Кому мороз нипочем, так это любителям зимних купаний. В Гродно сразу несколько спасателей ОСВОД на протяжение многих лет занимаются моржеванием. Не по долгу службы, а здоровья ради, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уверены, ежедневные ритуалы окунания в ледяную воду укрепляют иммунитет и помогают поддерживать физическую форму. Потому к плаванию на морозе стараются приобщить и коллег.
На морозном воздухе под шелест сосен пробежка по заснеженному лесу для гродненца Павла Алдошина – лучшее начало дня. Кросс в 10 километров, разминка и упражнения с гирями в любую пору года – это ежедневный ритуал, кульминация которого – ледяная ванна бодрости в компании коллеги, тоже моржа. Температура воздуха -13, воды – около 0. Любители моржевания уверяют: чем крепче мороз, тем легче входить в прорубь. Тогда на выходе тело горит, душа на подъеме.
– Как ощущения?
– Отличные. Уже стало теплее. После окунания становится теплее.
Моржеванием Павел Алдушин увлекся 7 лет назад. Поставил себе цель укрепить иммунитет после болезни.
Павел Алдошин, водолаз спасательной станции «Лососно» Гродненской областной организации ОСВОД:
Бывали проблемы со здоровьем. Заболел воспалением легких и после этого начал заниматься этим моржеванием. Закаляться, становиться сильнее. Когда заболеваю, мы для себя открыли такой секрет, окунаемся в два раза больше. И помогает.
В последние три года он забыл, что такое ходить на больничный. Начинал моржевать, еще будучи учителем физкультуры в школе, и не подозревал, что вскоре вода станет профессиональной стихией. Вступил в ряды водолазов ОСВОД.
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