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В Бресте стартовал традиционный межсезонный турнир по футболу «Зимний кубок»

09 февраля 2026 17:35
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В рамках предсезонного турнира по футболу «Зимний кубок» в понедельник было сыграно два поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом противостоянии игрового дня брестское «Динамо» принимало дзержинский «Арсенал». Хозяева вышли вперед на 61-й минуте усилиями Дениса Ковалевича, который реализовал выход один на один с вратарем. Но победный результат сохранить не получилось. Гости довольно скоро восстановили паритет – Тиаго поразил ворота соперников ударом из центра штрафной. Как итог – ничья – 1:1.

Также 9 февраля жодинское «Торпедо» встречалось со смоленским «Университетом спорта». Матч завершился крупной победой белорусской команды – 4:1. Благодаря чему дружина Дмитрия Ленцевича возглавила таблицу своей группы. Игровые баталии в рамках турнира продолжатся 11 февраля.

# Футбол

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