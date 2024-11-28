Лукашенко предложил серьёзно заняться вопросами искусственного интеллекта в рамках ОДКБ

В параллель с западными уловками Президент Беларуси говорит и о других проблемах, глобальных, которые нельзя упускать из вида: международный терроризм, искусственный интеллект (который все чаще используют для планирования и решения военных задач), киберугрозы.

Но у ОДКБ как ключевой структуры в обеспечении мира и стабильности на большом евразийском пространстве достаточно сил и возможностей, чтобы если не избежать, то, по крайней мере, минимизировать влияние подобных угроз на общую безопасность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы обратить внимание на ряд новых задач, которые нам придется решать при формировании новой архитектуры евразийской безопасности и укреплении ОДКБ. Первое. Необходимо усилить взаимодействие международных организаций, работающих на евразийском пространстве. В этой связи предлагаю проработать вопрос об организации встречи высших должностных лиц региональных организаций АСЕАН, ОДКБ, ШОС, СНГ, СВМДА, Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Второе. В рамках нашей Организации назрела необходимость серьезно заняться вопросами искусственного интеллекта и углубить сотрудничество в области информационной безопасности. Идея не новая, однако к практическим шагам в рамках Организации мы пока не приступили, в то время как страны Запада уже вовсю занимаются этой проблемой.

Третье. У нас на пороге стоят новые смертоносные типы оружия, способные уничтожить все человечество. Этот арсенал уже пополнили лазерные, гиперзвуковые, квантовые, электромагнитные и иные передовые разработки.

По нашему мнению, ОДКБ может и должна стать в авангарде деятельности по созданию общего договорно-правового механизма, позволяющего в будущем обеспечить режим контроля за таким вооружением. Это надо делать уже сейчас. По крайне мере, начинать.

Завершая свое выступление, белорусский лидер попросил коллег поддержать предложенные идеи, чтобы в скором времени приступить к их практической реализации.