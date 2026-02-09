Пространство, свободное от гаджетов: столярная мастерская для школьников работает в Бресте
Не только математика или химия... Школьники должны заниматься общественно полезным трудом. Давайте вспомним эти слова Президента, прозвучавшие в ходе Послания народу и парламенту. И это ведь посыл и к родителям, и к педагогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без упорного труда в юности человек не сможет реализовать свой потенциал, поэтому школьников необходимо приобщать к труду, убежден Александр Лукашенко. Именно этим в Бресте занимаются в необычном образовательном пространстве для детей.
В столярной мастерской занимаются около сотни ребят. Пространство, свободное от гаджетов, развивает творческое мышление и формирует совершенно новое отношение к ручному труду.
Стусло – новый оборот в лексиконе Артема Хомякова. Школьник занимается столярным делом с сентября. Считается не по годам опытным мастером – в арсенале уже собранные деревянные самолеты, а на очереди подарок маме – «зубастик». В мальчишечьих мечтах – катана и лук. Все это делает сам, вручную.
Артем Хомяков:
Я считаю, важны для мальчика инструменты, если, например, табуретка поломалась, надо починить. Мама заметила, что мне нравится, и сказала, что есть такие занятия. Мне очень понравилось, и начали ходить.
Столярной мастерской, где детям открывают мир ручного труда, 6 лет. Идею директору и первому педагогу Андрею Статкевичу подсказал собственный трехлетний сын. Художник по образованию отводил душу, работая со столярным инструментом. Первые мастер-классы переросли в ежедневные занятия для более чем сотни брестских школьников. Причем приходят как подростки, так и те, кому едва исполнилось 8.
Андрей Статкевич, директор столярной мастерской:
Основной посыл от нашей мастерской, что мальчик, который приходит еще не состоявшимся мужчиной, получил эти навыки, которые в жизни пригодятся. Необязательно он будет столяром или с фанерой работать. Но эти навыки: усидчивость, доведение до конца своего дела (начал – надо довести), ему в жизни очень пригодятся.
В цифровом мире, где все за человека стал решать гаджет, особенно ценится родителями пространство ручного труда. У детей развивается мелкая моторика, терпение, творческое мышление. Не считая главного – самого навыка трудиться и общаться со сверстниками.
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