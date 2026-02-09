Пространство, свободное от гаджетов: столярная мастерская для школьников работает в Бресте

Не только математика или химия... Школьники должны заниматься общественно полезным трудом. Давайте вспомним эти слова Президента, прозвучавшие в ходе Послания народу и парламенту. И это ведь посыл и к родителям, и к педагогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без упорного труда в юности человек не сможет реализовать свой потенциал, поэтому школьников необходимо приобщать к труду, убежден Александр Лукашенко. Именно этим в Бресте занимаются в необычном образовательном пространстве для детей.

В столярной мастерской занимаются около сотни ребят. Пространство, свободное от гаджетов, развивает творческое мышление и формирует совершенно новое отношение к ручному труду.