Лукашенко: армянские коллеги не участвуют – это характеризует геополитическую ситуацию в регионе

Многополярность современного мира – историческая неизбежность. Об этом 28 ноября заявил Александр Лукашенко в Астане, где пять президентов стран ОДКБ обсуждали наиболее подходящие рецепты коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это должен быть наш единый ответ на стремительную и бесцеремонную НАТОфикацию Европы и мира. Но что способно остудить «горячие головы» тех, кто толкает человечество к третьей мировой войне?

Наш Президент в Астане прокомментировал ситуацию с российской ракетой «Орешник». Как этот зеркальный ответ Москвы повлиял на мировое сообщество? А также пояснил, почему в ОДКБ сегодня необходимо заниматься вопросами искусственного интеллекта.

Кроме того, Александр Лукашенко, обращаясь к коллегам, инициировал создание механизма контроля над новым смертоносным оружием. И ОДКБ может и должна стать в авангарде такой работы.