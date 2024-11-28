Лукашенко: армянские коллеги не участвуют – это характеризует геополитическую ситуацию в регионе
Многополярность современного мира – историческая неизбежность. Об этом 28 ноября заявил Александр Лукашенко в Астане, где пять президентов стран ОДКБ обсуждали наиболее подходящие рецепты коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это должен быть наш единый ответ на стремительную и бесцеремонную НАТОфикацию Европы и мира. Но что способно остудить «горячие головы» тех, кто толкает человечество к третьей мировой войне?
Наш Президент в Астане прокомментировал ситуацию с российской ракетой «Орешник». Как этот зеркальный ответ Москвы повлиял на мировое сообщество? А также пояснил, почему в ОДКБ сегодня необходимо заниматься вопросами искусственного интеллекта.
Кроме того, Александр Лукашенко, обращаясь к коллегам, инициировал создание механизма контроля над новым смертоносным оружием. И ОДКБ может и должна стать в авангарде такой работы.
Евгений Пустовой об итогах саммита.
При прилете Президент емко подметит.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Настоящая наша погода!
А здесь, в астанинском Дворце Независимости, весенние интерьеры. В кулуарах подчеркнут: это отражает и настроение лидеров ОДКБ. После совместного фотографирования – узкий состав встречи. Лидеры общаются с глазу на глаз.
Евгений Пустовой, политически обозреватель:
Главный зал саммита отражает азиатский размах, а детали лишь его подчеркивают. В оформлении использовали только живые розы, правда, без колючих не обошлось. Флаг Армении есть, но самой делегации нет, хотя Пашинян обещал не блокировать работу этого саммита ОДКБ. Что очень приятно, даже в атмосфере Астаны витает миротворческий тон белорусских инициатив.
Эта встреча традиционная. Заканчивается год председательства Казахстана в Организации Договора коллективной безопасности.
Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:
Важно подчеркнуть, что ОДКБ – это не просто военное партнерство, это унциальный механизм, объединяющий наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности наших государств. В качестве председателя ОДКБ Казахстан сосредоточил свои усилия на укреплении тесного взаимодействия стран-участниц, повышения эффективности механизмов оперативного реагирования на кризисные ситуации, а также на развитие возможностей нашей организации в борьбе с современными угрозами, включая терроризм, кибератаки, транснациональную преступность и незаконный оборот наркотиков.
Отчет Президент Токаев закончит обращением к прессе: дальше без вас.
Касым-Жомарт Токаев:
Теперь бы хотел поблагодарить представителей средств массовой информации за участие. Дальше мы продолжаем работу в узком составе. А так называемые «личники» потом могут подойти.
Все по алфавиту. Поэтому первым после председательствующего Казахстана дано слово нашему Первому. Впрочем, независимо от места выступления и каким по счету – речь Александра Лукашенко попадает в цель.