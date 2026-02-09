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Столичная Госавтоинспекция усиливает меры по пресечению нетрезвого вождения

09 февраля 2026 17:50
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Столичная Госавтоинспекция усилила меры по пресечению нетрезвого вождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичная Госавтоинспекция усиливает меры по пресечению нетрезвого вождения-2

Основной фокус внимания сосредоточен в районах, прилегающих к торговым объектам, местам отдыха и автозаправочным станциям. Применяют комплексный подход. Используют как гласные, так и негласные методы контроля, что позволяет максимально эффективно выявлять и пресекать опасное поведение на дороге.

Столичная Госавтоинспекция усиливает меры по пресечению нетрезвого вождения-4

Олег Корогвич, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой своевременно сообщать на линию 102 или в чат-бот Министерства внутренних дел «Мы всегда рядом» о водителях или пешеходах, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих. Возможно, ваш звонок поможет предотвратить трагедию.

Также ГАИ принимает дополнительные меры по контролю за дорожной обстановкой в сложных погодных условиях. Госавтоинспекция постоянно отслеживает состояние магистралей, координирует работу обслуживающих организаций и готова помочь участникам движения в сложной ситуации.

# ГАИ # УГАИ ГУВД Мингорисполкома # Олег Корогвич

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