Лукашенко: набирает обороты гонка вооружений, идёт НАТОфикация Европы и мира

Многополярность современного мира – историческая неизбежность. Об этом 28 ноября заявил Александр Лукашенко в Астане, где пять президентов стран ОДКБ обсуждали наиболее подходящие рецепты коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Нерушимое братство» ОДКБ пытаются вклиниться ЕС и США. С Центрально-Азиатским регионом создают отдельную коалицию. Цель – транспортно-логистический коридор между Европой и Азией в обход России. Армения и Грузия уже подсели на этот допинг. Печален украинский опыт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из года в год мы фиксируем, что обстановка в мире только ухудшается. Проблема даже не в том, что система сдержек, противовесов, обеспечивавшая международную безопасность и стратегическую стабильность, канула в небытие. Мы непростительно долго раскачиваемся, чтобы создать альтернативные правовые механизмы. Видимо, такое положение дел кому-то выгодно, когда нормы и принципы международного права подменяются некими субъективными и ситуативно изменяемыми правилами, инструментами военного и информационного шантажа. И на этом фоне стремительно набирает обороты гонка вооружений. Продолжает милитаризироваться Восточноевропейский регион, особенно – Польша. Идет НАТОфикация Европы и мира в целом.

НАТОфикация – вполне себе новый геополитический термин. Восточноевропейский регион – это точка геополитической силы, и коллективный Запад превратил ее в зону для обеспечения своего глобального доминирования. В поле боя за ускользающий гегемонизм превращено полмира.