Люди попадают под поезда! Как предотвратить трагедию на железнодорожных переездах?

Ценой беспечности и невнимательности в большинстве случаев становится жизнь. Такой вывод можно сделать после серии несчастных случаев, но уже на железной дороге. Несколько дней назад в Минске под колесами поезда погиб 60-летний мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это далеко не первая подобная смерть. Наш корреспондент Арина Попова в месте с правоохранителями отправилась предотвращать беду.

– Мы же взрослые люди, понимаем!

– Ранее привлекались?

– Нет, конечно! Ну, простите. Пойдем мы дальше.

Диспетчерская станция «Шабаны». По другую сторону от железной дороги десятки промышленных предприятий. Серьезный соблазн пройти путь напрямик к остановке для тех, кто спешит с работы домой. В день десятки нарушителей: от детей до взрослых. Так и попались правоохранителям две пожилые минчанки. При том, что ближайший переход всего в 400 метрах. В ответ одни оправдания.

– Переход нам надо сделать, у нас очень много народа ходит сюда. В объезд автобусом надо ехать, теряется время. Выхода нет другого – вот напрямую, пожалуйста. Сделайте. Уже сто раз и просили, и писали, и депутаты сюда ходили, и из исполкома приезжали. И почему-то никто ничего не делает.

– А вы знаете, что тут парня недавно сбили?

– Это сбили на переходе, знаем. Жалко парня. И там тоже опасно.

Вот тот самый переход, где в 2023 году случилась трагедия. Все как у классиков, только вместо электрички – поезд, а на смену вечеру – раннее утро. 25-летний минчанин спешил на работу, в наушниках играла музыка. Поэтому и не заметил приближающийся состав. Машинист экстренно затормозит, но поздно… Только в 2023-м в Минске было зафиксировано несколько подобных случаев с летальным исходом. Но профилактическая работа дает свои плоды.