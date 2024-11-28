Вольфович: предложения Беларуси вызывают уважение у наших партнёров по ОДКБ

В Казахстане начинается заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Участие в нем примет белорусский лидер. Александр Лукашенко прибыл в Астану сразу после официального визита в Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что главы государств обсудят ряд актуальных вопросов международной и региональной безопасности, подведут итоги проделанной работы, а также наметят перспективы дальнейшего взаимодействия. Для участия в сессии также приглашены генсеки СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Около 16 документов планируется вынести на утверждение сегодня глав государств, поэтому наше заседание сегодня будет посвящено рассмотрению и согласованию этих документов. Это плановое мероприятие.

Используя международную площадку и авторитетный статус Организации Договора о коллективной безопасности, довести нашу позицию на формирование многополярного мира, на взаимное уважение всех государств, на то, что сегодня действительно надо строить прозрачную архитектуру евразийской безопасности – то, о чем мы постоянно говорим и, в общем-то, предпринимаем практические шаги.

Зная позицию, вчера, общаясь со своими коллегами, я вижу, что те предложения, инициативы белорусской страны, которые мы сегодня тоже будем озвучивать (свое видение на военно-политическую обстановку, складывающуюся вокруг Организации Договора о коллективной безопасности), они актуальны, востребованы и представляют интерес и уважение у наших партнеров по ОДКБ.

По итогам предстоящего саммита стороны планируют подписать ряд документов. В том числе заявление в связи с предстоящей 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.