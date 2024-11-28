Лукашенко: «Цепляясь за ускользающее доминирование, Запад всё больше разговаривает на языке оружия»

В новой парадигме международных отношений ОДКБ должна стать одной из военно-политических опор формирующейся архитектуры безопасности Евразийского континента. Об этом заявил Александр Лукашенко на саммите ОДКБ. Заседание Совета коллективной безопасности Организации принимает Астана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в нем принимают лидеры пяти государств: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Армения от участия отказалась. Премьер Пашинян уже второй год подряд не приезжает на саммит ОДКБ. В феврале 2024 года он заявил о заморозке членства страны в военно-политическом альянсе.

Эту тему на встрече в узком составе не обойдет вниманием Александр Лукашенко. Такой жест официального Еревана наглядно показывает текущую геополитическую ситуацию в регионе и свидетельствует о некоторых успехах Запада в борьбе за умы наших людей.