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Лукашенко: «Цепляясь за ускользающее доминирование, Запад всё больше разговаривает на языке оружия»

28 ноября 2024 10:31
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В новой парадигме международных отношений ОДКБ должна стать одной из военно-политических опор формирующейся архитектуры безопасности Евразийского континента. Об этом заявил Александр Лукашенко на саммите ОДКБ. Заседание Совета коллективной безопасности Организации принимает Астана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Цепляясь за ускользающее доминирование, Запад всё больше разговаривает на языке оружия»-2

Участие в нем принимают лидеры пяти государств: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Армения от участия отказалась. Премьер Пашинян уже второй год подряд не приезжает на саммит ОДКБ. В феврале 2024 года он заявил о заморозке членства страны в военно-политическом альянсе. 

Эту тему на встрече в узком составе не обойдет вниманием Александр Лукашенко. Такой жест официального Еревана наглядно показывает текущую геополитическую ситуацию в регионе и свидетельствует о некоторых успехах Запада в борьбе за умы наших людей.

Лукашенко: «Цепляясь за ускользающее доминирование, Запад всё больше разговаривает на языке оружия»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Цепляясь за ускользающее доминирование, Запад все больше разговаривает на языке оружия, закрывая глаза на угрозы ядерного противостояния, чреватого уничтожением всей планеты. Печально, что этот же Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Причем эти фальшивки они сами и создают, в то время как в современном мире есть великое множество транснациональных вызовов и угроз, с которыми можно и нужно бороться. И только сообща.

Яркий пример – климатическая повестка, которую западные политики давно превратили в бизнес. Модная «зеленая сделка» Евросоюза – не что иное, как проект недобросовестной конкуренции, работающий исключительно в интересах стран Запада, стоящих в первом ряду ответственных за загрязнение атмосферы. Кстати, об этом уже многие говорят.

# ОДКБ # Александр Лукашенко # Международная политика

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