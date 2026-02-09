В 2025-м минская служба «Одно окно» приняла свыше 453 тыс. заявлений

Заглянуть в «Одно окно». Службе, без которой уже не представить жизнь столицы, – 20 лет. В честь знаковой даты в Минской городской ратуше отметили лучших специалистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изначально структура в столице насчитывала 30 человек. Сейчас в штате более 140 сотрудников. Специалисты помогают решать разные вопросы: их около 300. Среди которых: получение свидетельства о рождении ребенка или оформление в детский сад, постановка на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий и пересадка дерева – все через службу «Одно окно».

Ольга Шавейко, ведущий специалист службы «Одно окно» администрации Заводского района: В службе я работаю уже 20 лет. Конечно, не сравнить, как было раньше и как сейчас. Служба расширилась. Нас с трех человек увеличилось до 11, конечно, и объем работы у нас увеличился, потому что сначала мы принимали малое количество административных процедур, теперь мы принимаем порядка 250.

Алексей Сучков, начальник службы «‎Одно окно» администрации Московского района:

Наша служба Московского района постоянно совершенствуется в работе, всегда стараемся подчеркнуть самые современные веяния, чтобы быть на хорошем уровне и помогать гражданам осуществлять их вопросы.

Только за 2025-й год минская служба «Одно окно» приняла более 453 тысяч заявлений. Постоянно ведется работа, чтобы максимально упростить и сократить административные процедуры.