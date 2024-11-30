Эксперт: Трамп хочет заморозить украинский конфликт

Инициативы Беларуси по укреплению коллективной безопасности в зоне ОДКБ широко обсуждают в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Искусственный интеллект, информационная безопасность и киберугрозы – Александр Лукашенко ставит эти вызовы современности в один ряд с международным терроризмом и созданием новых смертоносных типов оружия. Лукашенко предложил серьёзно заняться вопросами искусственного интеллекта в рамках ОДКБ.

На саммите ОДКБ белорусский лидер высказал обеспокоенность касательно использования возможностей искусственного интеллекта. Сегодня эти технологии задействуют и в решении военных задач. Возрастает не только степень рисков и угроз, но и их количество. Об этом тоже говорил наш президент и призвал союзников к единству. Гонка вооружений, милитаризация восточного фланга НАТО, продолжающийся украинский кризис, Североатлантический альянс разворачивает на территории Украины учебно-тренировочные центры, в которых предполагается обучение не менее миллиона мобилизованных украинцев, США готовит новый пакет военной помощи Киеву. Как долго Вашингтон будет раскручивать спираль эскалации? Точных прогнозов нет.

Александр Пастухов, доцент кафедры безопасности СЗИУ РАНХиГС:

Это прокси-противостояние со стороны Запада. И до тех пор, пока те, кто организовал это и зарабатывает на этом, чувствуют себя в безопасности, пока их прибыли перекрывают их риски и ущербы, я бы не исключал дальнейшего усиления противостояния.