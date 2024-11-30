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Эксперт: Трамп хочет заморозить украинский конфликт

30 ноября 2024 08:37
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Инициативы Беларуси по укреплению коллективной безопасности в зоне ОДКБ широко обсуждают в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперт: Трамп хочет заморозить украинский конфликт-2

Искусственный интеллект, информационная безопасность и киберугрозы – Александр Лукашенко ставит эти вызовы современности в один ряд с международным терроризмом и созданием новых смертоносных типов оружия.

Лукашенко предложил серьёзно заняться вопросами искусственного интеллекта в рамках ОДКБ.

Эксперт: Трамп хочет заморозить украинский конфликт-4

На саммите ОДКБ белорусский лидер высказал обеспокоенность касательно использования возможностей искусственного интеллекта. Сегодня эти технологии задействуют и в решении военных задач. Возрастает не только степень рисков и угроз, но и их количество. Об этом тоже говорил наш президент и призвал союзников к единству. 

Гонка вооружений, милитаризация восточного фланга НАТО, продолжающийся украинский кризис, Североатлантический альянс разворачивает на территории Украины учебно-тренировочные центры, в которых предполагается обучение не менее миллиона мобилизованных украинцев, США готовит новый пакет военной помощи Киеву. Как долго Вашингтон будет раскручивать спираль эскалации? Точных прогнозов нет.

Эксперт: Трамп хочет заморозить украинский конфликт-6

Александр Пастухов, доцент кафедры безопасности СЗИУ РАНХиГС:
Это прокси-противостояние со стороны Запада. И до тех пор, пока те, кто организовал это и зарабатывает на этом, чувствуют себя в безопасности, пока их прибыли перекрывают их риски и ущербы, я бы не исключал дальнейшего усиления противостояния. 

Эксперт: Трамп хочет заморозить украинский конфликт-8

Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве России:
Мы видим множество заявлений относительно необходимости урегулирования конфликта. Но другая сторона этого вопроса заключается в том, что из тех сообщений, предложений, которые мы сейчас можем наблюдать, делать вывод, что у Соединенные Штаты заинтересованы в урегулировании, нет никаких оснований. То, что хочет будущий президент Трамп, похоже на заморозку конфликта, на демонстрацию урегулирования, но не урегулирования основополагающего. То есть не разрешения тех причин, которые были в основе этого конфликта.

Разрешить любой конфликт можно только путем диалога. Об этом Александр Лукашенко говорил не один раз. Этот вопрос обсуждался и на саммите ОДКБ в узком составе. Но, как видим, на диалог, честный и конструктивный, Запад не настроен. Ведь очевидная истина, что разговор на равных не интересен тем, кто всеми силами пытается сохранить за собой ускользающую из рук гегемонию. Но многополярность – это историческая неизбежность!

# ОДКБ

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