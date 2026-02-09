Сразу два игрока «Динамо-Минск» попали в топ игроков недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила лучших игроков 21-й недели регулярного чемпионата в своих амплуа. В топ попали сразу два представителя минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Защитником минувшей семидневки впервые в карьере признан Роб Хэмилтон. Он набрал три очка в двух матчах при общем показателе полезности +5. Кроме того, канадец заблокировал один бросок соперника и совершил два отбора.

Среди нападающих не было равных Станиславу Галиеву. Форвард «зубров» за указанный период улучшил свою статистику на четыре балла при полезности +4. Россиянин удостоен данной награды в четвертый раз за время выступления в КХЛ.

Среди голкиперов в рейтинг попал Денис Костин из нижегородского «Торпедо», а лучшим новичком стал Олег Майстренко из московского ЦСКА.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в предстоящий вторник, 10 февраля, против соседа по турнирной таблице Западной конференции – череповецкой «Северстали». Встреча на «Минск-Арене» стартует в 19:10.