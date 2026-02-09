Такого в Беларуси ещё не было! В санатории «Ружанский» появился уличный бювет минеральной воды

В санатории «Ружанский» открылся первый в Беларуси уличный бювет минеральной воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По некоторым оценкам, спрос на мировых рынках на питьевые и минеральные воды каждые 5-7 лет удваивается. Далеко не все страны, даже самые развитые, имеют доступ к столь ценному ресурсу.

В нашей стране ни с питьевой, ни с минеральной водой проблем нет. Причем, названия некоторых стали едва ли не визитной карточкой Беларуси.