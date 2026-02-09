Прямой эфир

Такого в Беларуси ещё не было! В санатории «Ружанский» появился уличный бювет минеральной воды

09 февраля 2026 18:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В санатории «Ружанский» открылся первый в Беларуси уличный бювет минеральной воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По некоторым оценкам, спрос на мировых рынках на питьевые и минеральные воды каждые 5-7 лет удваивается. Далеко не все страны, даже самые развитые, имеют доступ к столь ценному ресурсу.

В нашей стране ни с питьевой, ни с минеральной водой проблем нет. Причем, названия некоторых стали едва ли не визитной карточкой Беларуси.

Такого в Беларуси ещё не было! В санатории «Ружанский» появился уличный бювет минеральной воды-2

В прошедшем 2025-м, который стал Годом благоустройства, «Ружанский» пережил масштабную модернизацию, которая включала в себя несколько этапов. И открытие бювета с минеральной водой «Ружанская» стало логичным продолжением этого кардинального преображения.

Такого в Беларуси ещё не было! В санатории «Ружанский» появился уличный бювет минеральной воды-4

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Этот арт-объект, этот бювет уличной минеральной воды действительно единственный у нас в республике. Наша вода «Ружанская», научно доказана, что она действительно полезна при многих-многих заболеваниях. И просто здоровым людям она придает заряд бодрости и жизненных сил.

Такого в Беларуси ещё не было! В санатории «Ружанский» появился уличный бювет минеральной воды-6

Протоиерей Александр Сень, настоятель прихода храма святых апостолов Петра и Павла в Ружанах:
Существует древняя пословица «без Бога не до порога». И замечательно, что этот древний восстановленный источник с целебной водой для народа открыт с молитвой. Пусть Божие благословения пребывают на этом месте, а вода несет здравие людям и телесное, и духовное.

Такого в Беларуси ещё не было! В санатории «Ружанский» появился уличный бювет минеральной воды-8

Вне зависимости от того, кто и как относится к процессу освящения, главное, что каждая капля этой живительной воды – частица неутомимого стремления руководства здравницы к совершенству в каждой детали и в каждом уголке.

Такого в Беларуси ещё не было! В санатории «Ружанский» появился уличный бювет минеральной воды-10

Хочу пожелать руководству этого санатория так держать, думать о людях, думать не только о физическом здоровье, но и о духовном.

*На правах рекламы.

# Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Столичная Госавтоинспекция усиливает меры по пресечению нетрезвого вождения
09 февраля 2026 17:50

Столичная Госавтоинспекция усиливает меры по пресечению нетрезвого вождения

Не по долгу службы, а здоровья для. Гродненские спасатели ОСВОД практикуют моржевание
09 февраля 2026 17:45

Не по долгу службы, а здоровья для. Гродненские спасатели ОСВОД практикуют моржевание

В 2025-м минская служба «Одно окно» приняла свыше 453 тыс. заявлений
09 февраля 2026 17:43

В 2025-м минская служба «Одно окно» приняла свыше 453 тыс. заявлений