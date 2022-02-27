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«Без этой фразы не было бы государства». За какие слова Президенту Беларуси благодарны в других странах?

27 февраля 2022 18:20
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Новости Беларуси. Все четыре референдума очень значимы для Беларуси. Об этом заявил Президент, общаясь с журналистами на участке для голосования № 1, куда глава государства прибыл, чтобы поучаствовать в референдуме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Во время каждого плебисцита белорусы принимали важные решения для дальнейшего развития страны. Так, мы вместе выбирали наши государственные символы, определили статус русского языка и вносили поправки в Конституцию на референдумах в 1995-го и 1996-го. И работа по модернизации Основного закона страны продолжается. Сегодня тому подтверждение. Традиционно на участке для голосования Президент пообщался и с журналистами. Тем обсудили много, и они самые разные.  

Ответы главы государства, в том числе и на свой вопрос, проанализировал политический обозреватель Евгений Пустовой.  

«Без этой фразы не было бы государства». За какие слова Президенту Беларуси благодарны в других странах?-1

В последнее зимнее воскресение почти по-весеннему тепло. В такой же атмосфере в Беларуси проходит референдум. Ближе к 11 на участке для голосования глава государства. Кстати, это не какой-то особенный участок – все по территориальному принципу.  

«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме (здесь подробнее).   

«Без этой фразы не было бы государства». За какие слова Президенту Беларуси благодарны в других странах?-4

После голосования Президент подошел к журналистам. Пул и наши коллеги из различных изданий, в том числе медиалица из соседних стран. Репортера горячих точек Константина Придыбайло интересует, как в Беларуси реагируют на фейки.  

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«Без этой фразы не было бы государства». За какие слова Президенту Беларуси благодарны в других странах?-7

В последней диктатуре Европы по всем важным вопросам привыкли советоваться с народом. Это уже четвертый референдум в Беларуси. И все важные.  

«Зачем было ломать через колено?» Лукашенко о запрете русского языка в Украине (подробнее здесь).  

«Без этой фразы не было бы государства». За какие слова Президенту Беларуси благодарны в других странах?-10

Главное, что мы говорим на языке паразумення – взаимопонимания. Кстати, нашего Президента благодарят за то, что в предложенном проекте учитываются все вызовы мира новых нормальностей. Благодарят жители других стран.  

Эрика Швянченене, наблюдатель (Литва):
Мы благодарим вас за эту золотую фразу, что союз между мужчиной и женщиной – это семья.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы на что намекаете?  

Эрика Швянченене:
Это самое главное, без этой фразы не было бы государства. Просто бы не рождались дети.  

«Без этой фразы не было бы государства». За какие слова Президенту Беларуси благодарны в других странах?-13

Александр Лукашенко:  
Так и будем действовать. Вот от нас вы не ждите этой подлости, что мужик с мужиком семью создадут. Я всегда задаю народный вопрос: а рожать в этой ситуации кто будет?  

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# Референдум # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Константин Придыбайло # Эрика Швянченене # Фотофакт

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