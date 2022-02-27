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Роман Головченко на досрочном голосовании показал свой бюллетень, а Иван Кубраков поручил нажать тревожную кнопку

27 февраля 2022 18:18
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Новости Беларуси. 27 февраля в стране референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. У белорусов была возможность проголосовать досрочно. И многие этой возможностью воспользовались.

Роман Головченко на досрочном голосовании показал свой бюллетень, а Иван Кубраков поручил нажать тревожную кнопку-1

Не стал затягивать с важным решением министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Он пришел на участок в первый день досрочного голосования.

Соблюдая противоковидные меры безопасности, заранее проголосовал и Дмитрий Пиневич. И в организации этого референдума Минздрав играл не последнюю роль. Это связано в первую очередь с эпидемиологической обстановкой.

Символично голосовал 23 февраля и глава МВД. Конечно, его интересовало, все ли чувствуют себя в безопасности на участке. Иван Кубраков не уехал, пока лично не удостоверился, что система работает как часы. Он поручил дежурному нажать тревожную кнопку и вызвать помощь по радиостанции. Правоохранители прибыли на место менее чем через две минуты.

Роман Головченко на досрочном голосовании показал свой бюллетень, а Иван Кубраков поручил нажать тревожную кнопку-4

Досрочно опустил бюллетень в урну и глава ЦИК. И это объяснимо, ведь сегодня у Игоря Карпенко крайне напряженный день.

Из-за плотного графика заранее пришел на участок и глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко подчеркнул, что референдум – историческое событие и ему приятно осознавать свою причастность к этому.

Буквально из самолета из Казахстана на голосование отправился премьер-министр Беларуси. Там его уже, конечно, ждали журналисты. Роман Головченко не стал буквально ничего утаивать от прессы и даже показал свой бюллетень.

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# Референдум # общество # Виталий Дрожжа # Дмитрий Пиневич # Иван Кубраков # Игорь Сергеенко # Игорь Карпенко # Роман Головченко # Ольга Коршун # Фотофакт

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