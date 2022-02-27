Солистка группы «Аура»: если что-то и везти от Беларуси куда-то за большую границу, то не надо копировать чужое
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA».
Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA»:
Я считаю, что если что-то и везти от Беларуси куда-то за большую границу, то не надо копировать чужое. Они делают это лучше. Современные мировые тренды должны использоваться, но платформа, база должна быть своя, чтобы это было кому-то интересно.
Юлия Артюх, СТВ:
Да, я с тобой полностью согласна. Можно немного перескочить на «Евровидение», вы готовили номер для «Евровидения», всегда в ваших композициях прослеживается наша народность, самобытность. Вы хотите нести это в мир, но в 2021 году не получилось поехать с номером из-за политических событий и санкций. Вам нравится эта площадка с Женей? Вы вместе работаете.
Юлия Быкова:
Это не то что нравится или не нравится. Это самая смотрибельное после спортивных телевизионное шоу, с огромной аудиторией. Как можно не пользоваться этой площадкой? Наш с Женей подход к подаче материала, наверное, где-то пересекается с балканскими странами. Не надо на смешном английском пытаться что-то спеть. Если ты хочешь какую-то серьезную мысль донести, то такой акцент мешает воспринимать, если хочешь что-то шутливое, то можно. Но у нас такие произведения, где мы хотели серьезные вещи сказать. Я считаю, что если у тебя есть такая площадка, чтобы показать культуру своей страны, надо непременно этим пользоваться. Я считаю, что беларуская мова безумно красивая.
Юлия Артюх:
«Затрымай мяне» на беларускай мове, очень восхищаюсь этой песней, люблю. Вы действительно несете в своем творчестве эту нашу самобытность, беларускую мову. Ваши тексты серьезные. Наверное, такому конкурсу как «Евровидение» где-то не хватает таких сильных проектов, сильных песен, композиций.
Юлия Быкова:
Я хочу поддержать эту мысль, потому что я бы не относилась к «Евровидению», как к какому-то легкомысленному конкурсу с понятной и четкой форматикой для домохозяек и так далее, что там обязательно побеждают какие-то нетрадиционные люди. На самом деле это богатейший музыкальный форум, каждый волен представлять туда то, что его страна выбрала. Люди выбрали, какие-то компетентные члены жюри. Там нет никакого формата, кроме трех минут. Поэтому, на мой взгляд, это глубочайшее заблуждение, что песня должна быть англоязычная, что надо копировать тренды текущего года, это глупость несусветная, потому что тем и важно участие в этом конкурсе, чтобы ты отличался. По поводу беларускай мовы, это наша с Женей принципиальная позиция, по-моему, с 2011 года. Вот мы съездили на «Евровидение» с Анастасией Винниковой, после этого пообщались, у нас масса связей, много осталось друзей и контактов с музыкантами, с которыми там познакомились. И принципиальная позиция: от Беларуси все-таки надо ехать с беларускай мовай, с чем-то своим. Удивлять и поражать можно только этим. И мне очень жаль, что Беларусь пропускает участие в этом конкурсе, потому что каждый год было какое-то движение песенное. Появлялись новые песни в стране, музыканты писали песни, готовили номера. То есть это был стимул к творчеству, один из стимулов, одна из площадок. Национальный отбор был популярен у музыкантов.
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