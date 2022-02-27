Солистка группы «Аура»: если что-то и везти от Беларуси куда-то за большую границу, то не надо копировать чужое

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA». Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA»:

Я считаю, что если что-то и везти от Беларуси куда-то за большую границу, то не надо копировать чужое. Они делают это лучше. Современные мировые тренды должны использоваться, но платформа, база должна быть своя, чтобы это было кому-то интересно.

Юлия Артюх, СТВ:

Да, я с тобой полностью согласна. Можно немного перескочить на «Евровидение», вы готовили номер для «Евровидения», всегда в ваших композициях прослеживается наша народность, самобытность. Вы хотите нести это в мир, но в 2021 году не получилось поехать с номером из-за политических событий и санкций. Вам нравится эта площадка с Женей? Вы вместе работаете. Юлия Быкова:

Это не то что нравится или не нравится. Это самая смотрибельное после спортивных телевизионное шоу, с огромной аудиторией. Как можно не пользоваться этой площадкой? Наш с Женей подход к подаче материала, наверное, где-то пересекается с балканскими странами. Не надо на смешном английском пытаться что-то спеть. Если ты хочешь какую-то серьезную мысль донести, то такой акцент мешает воспринимать, если хочешь что-то шутливое, то можно. Но у нас такие произведения, где мы хотели серьезные вещи сказать. Я считаю, что если у тебя есть такая площадка, чтобы показать культуру своей страны, надо непременно этим пользоваться. Я считаю, что беларуская мова безумно красивая.

Юлия Артюх:

«Затрымай мяне» на беларускай мове, очень восхищаюсь этой песней, люблю. Вы действительно несете в своем творчестве эту нашу самобытность, беларускую мову. Ваши тексты серьезные. Наверное, такому конкурсу как «Евровидение» где-то не хватает таких сильных проектов, сильных песен, композиций.