«Разберитесь в России со своими каналами». Что Лукашенко ответил Придыбайло об информационной войне

Новости Беларуси. О том, что каждый голос важен и каждый голос главный, неоднократно говорил Александр Лукашенко. 27 февраля глава государства тоже сделал свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Придыбайло, корреспондент RT:

Вы говорили сейчас про денацификацию. Одни уйдут, другие придут. Очень большую роль на данный момент, на мой взгляд, играют медиа. С этим мы столкнулись здесь в 2020 году. И с этим мы боремся сейчас в 2022-м. Уже и 3 500 погибших российских солдат якобы там есть, бомбят города, Киев, жилые дома. На ваш взгляд, что нам нужно сделать с точки зрения именно информационной войны? Она объявлена нам давно. Например, наш телеканал RT уже запретили практически по всему миру.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Разберитесь в России со своими каналами и средствами массовой информации. Если вы говорите, что идет война. Не могу даже сказать, что вы – ты и там, и здесь. Ну, Россия. Говорят, что идет война. Так, пожалуйста, поступите так, как американцы поступают, как другие страны поступают. Посмотрите. Сколько у вас этой грязи выливается на тех ребят, которые сегодня под пулями, бомбежкой, погибшие, раненые, искалеченные в Украине борются против, как Путин сказал, бандеровцев. Вот что надо решить. Что нам на них кивать с этой информационной войной? Будут эти фейки, будут в этих дохлых Telegram-каналах эти [экстремистские Telegram-каналы – прим.ред.] и прочие вкидывать фейки, как когда-то это было. А какие фейки? Дошли до того, что взяли компьютерную игру Великобритании (наверное, вы видели), какая там идет война и как Украинцы сбивают самолеты. Ну смех. Я просто погружен в один из боев, которые происходили на территории Украины вчера, когда были атакованы Су-25, штурмовики. Штурмовики – считай, тактическое оружие. Были атакованы украинскими МиГами. Чтобы не потерять ни самолеты, ни людей, российские самолеты развернулись и ушли оттуда. Они даже не ведут войну. А что такое было уничтожить МиГ-29? Это старый самолет, у нас их несколько осталось, мы их выводим из вооружения. Ничего. Но россияне не тронули их. Они развернулись и ушли.