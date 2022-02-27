«Разберитесь в России со своими каналами». Что Лукашенко ответил Придыбайло об информационной войне

Новости Беларуси. О том, что каждый голос важен и каждый голос главный, неоднократно говорил Александр Лукашенко. 27 февраля глава государства тоже сделал свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О том, что каждый голос важен и каждый голос главный, неоднократно говорил Александр Лукашенко. 27 февраля глава государства тоже сделал свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Придыбайло, корреспондент RT:
Вы говорили сейчас про денацификацию. Одни уйдут, другие придут. Очень большую роль на данный момент, на мой взгляд, играют медиа. С этим мы столкнулись здесь в 2020 году. И с этим мы боремся сейчас в 2022-м. Уже и 3 500 погибших российских солдат якобы там есть, бомбят города, Киев, жилые дома. На ваш взгляд, что нам нужно сделать с точки зрения именно информационной войны? Она объявлена нам давно. Например, наш телеканал RT уже запретили практически по всему миру.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Разберитесь в России со своими каналами и средствами массовой информации. Если вы говорите, что идет война. Не могу даже сказать, что вы – ты и там, и здесь. Ну, Россия. Говорят, что идет война. Так, пожалуйста, поступите так, как американцы поступают, как другие страны поступают. Посмотрите. Сколько у вас этой грязи выливается на тех ребят, которые сегодня под пулями, бомбежкой, погибшие, раненые, искалеченные в Украине борются против, как Путин сказал, бандеровцев. Вот что надо решить. Что нам на них кивать с этой информационной войной? Будут эти фейки, будут в этих дохлых Telegram-каналах эти [экстремистские Telegram-каналы – прим.ред.] и прочие вкидывать фейки, как когда-то это было. А какие фейки? Дошли до того, что взяли компьютерную игру Великобритании (наверное, вы видели), какая там идет война и как Украинцы сбивают самолеты. Ну смех. Я просто погружен в один из боев, которые происходили на территории Украины вчера, когда были атакованы Су-25, штурмовики. Штурмовики – считай, тактическое оружие. Были атакованы украинскими МиГами. Чтобы не потерять ни самолеты, ни людей, российские самолеты развернулись и ушли оттуда. Они даже не ведут войну. А что такое было уничтожить МиГ-29? Это старый самолет, у нас их несколько осталось, мы их выводим из вооружения. Ничего. Но россияне не тронули их. Они развернулись и ушли.
Поэтому пусть они не врут, не показывают эти фейки. На это противно смотреть. Но! Народ не тот. На Беларуси научились, уже зерно от шелухи умеют отделить. Зерна от плевел отделяет уже народ. Да и мы поработали, россияне и мы. Поэтому что бы там они ни говорили, что бы ни вякали, как сегодня наши беглые зовут: выйдите в два часа, тут мы устроим чего-то. Слушайте, ребята, это не 2020-й год. Это очень плохо обернется. Мы никому не позволим их обидеть. Мы сделали выводы из 2020 года, поэтому не надо тут звать этих людей. И наши люди уже понимают, что им же надо деньги, им надо финансирование, у них уже миллионы на счетах. Эти свои наворованные деньги не хотят тратить, хотят, чтобы заплатили. Американцы и поляки говорят: заплатим, но результат должен быть, войнушка должна быть в Беларуси. Кто из наших даже инакомыслящих себе позволит прийти и воевать тут против Лукашенко и республиканского референдума? Кому это вообще нужно здесь, в Беларуси? Нет, все равно толкают. И даже Зеленский обратился к белорусскому народу по поводу…
Константин Придыбайло:
Вмешательство иностранного государства.
Александр Лукашенко:
Я такими фразами в отношении него даже и не говорю. Как ему можно претензии предъявить о вмешательстве? Они нам небо закрыли, боевиков готовят, железную дорогу запретили, и он обращается к нам, чего-то просит: будьте вы, белорусы, белорусами. Да вы будьте людьми. Зачем вы это делаете? Даже американцы этого не делают, что они делают. Чтобы понравиться, чтобы получить финансирование. Для чего? Для войны. Мы, считай, уже эту информационную войну пережили, ее четко понимаем у нас и в России, и она уже не такая страшная и опасная. Просто люди уже начали понимать кое-что. Ну, а внутри страны надо разбираться. Ты знаешь, о чем идет речь.
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