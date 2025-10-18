В Витебске прошли командные соревнования по сбору и сортировке мусора

В год благоустройства в Беларуси особое внимание наведению порядка на земле. Работы продолжаются по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Витебске жителям предложили сделать благое дело, причем нестандартно.

В лесопарковой зоне прошли командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Участники не только очищали территорию и убирали опавшие листья, но и выполняли увлекательные задания. Кто соберет как можно больше мусора, пригодного для переработки – тот и победил.

Анна Волкова: Мы активисты, любим свой родной город. Ну и, конечно же, мы за чистоту. И несмотря на сегодняшний дождик, у нас прекрасное настроение, и мы нацелены на результат. Нацелены набрать очень много мусора и принести пользу родному городу.

Дмитрий Мальчевский, начальник Витебской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Мы всегда рады таким мероприятиям. Мы организовываем вместе с Витебским городским исполнительным комитетом такие мероприятия. Это уже не первое наше мероприятие. Очень приятно, что в нем с каждым разом все больше желающих поучаствовать: и детей, и взрослых.

Интерактивная экологическая инициатива охватила все районы Витебской области. Задача таких соревнований – формирование ответственного отношения к природе и осознание важности охраны окружающей среды.