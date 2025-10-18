Праздник музыки и ностальгии – в Минске пройдёт концерт «Душа народная»

Сразу два ярких события «Душевного фестиваля» ожидают зрителей 18 октября. «Бурановские бабушки», Марина Девятова, Лена Василек, Алексей Петрухин, ансамбль русской песни выйдут на сцену Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу два ярких события «Душевного фестиваля» ожидают зрителей 18 октября. «Бурановские бабушки», Марина Девятова, Лена Василек, Алексей Петрухин, ансамбль русской песни выйдут на сцену Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концерт «Душа народная» начнется в 15:00. Вечером в этом же зале – масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». Организаторы обещают настоящий праздник для тех, кто соскучился по ритмам 1990-х и начала 2000-х. Информационным партнером фестиваля является ЗАО «Столичное телевидение». «Душевный фестиваль» проводится второй раз, и уже стал заметным культурным явлением Беларуси. В прошлом году его мероприятия объединили более 12 тысяч зрителей, а телевизионные эфиры концертов собирали у экранов многотысячную аудиторию.
«Душевный фестиваль» проходит в Минске – что в программе?
Андрей Гузель, директор ООО «Музыкальная медиакомпания»:
Концепция, сформированная для концертов, заходит и очень нравится телезрителям. Все гости, которые приезжают на фестивали, они восхищаются нашей страной, восхищаются нашими белорусами. И именно на гостях фестиваля и строится основная концепция.
Напомним, что накануне в рамках фестиваля состоялся концерт «Любимый шансон». Во Дворце спорта выступили как новые звезды жанра, так и признанные мэтры. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, не жалел комплиментов для белорусской публики.
Концерт «Любимый шансон» наш телеканал покажет 25 октября. Не пропустите.