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Праздник музыки и ностальгии – в Минске пройдёт концерт «Душа народная»

18 октября 2025 08:38
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Сразу два ярких события «Душевного фестиваля» ожидают зрителей 18 октября. «Бурановские бабушки», Марина Девятова, Лена Василек, Алексей Петрухин, ансамбль русской песни выйдут на сцену Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник музыки и ностальгии – в Минске пройдёт концерт «Душа народная»-2

Концерт «Душа народная» начнется в 15:00. Вечером в этом же зале – масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». Организаторы обещают настоящий праздник для тех, кто соскучился по ритмам 1990-х и начала 2000-х. Информационным партнером фестиваля является ЗАО «Столичное телевидение». «Душевный фестиваль» проводится второй раз, и уже стал заметным культурным явлением Беларуси. В прошлом году его мероприятия объединили более 12 тысяч зрителей, а телевизионные эфиры концертов собирали у экранов многотысячную аудиторию.

«Душевный фестиваль» проходит в Минске – что в программе?

Праздник музыки и ностальгии – в Минске пройдёт концерт «Душа народная»-4

Андрей Гузель, директор ООО «Музыкальная медиакомпания»:
Концепция, сформированная для концертов, заходит и очень нравится телезрителям. Все гости, которые приезжают на фестивали, они восхищаются нашей страной, восхищаются нашими белорусами. И именно на гостях фестиваля и строится основная концепция.

Напомним, что накануне в рамках фестиваля состоялся концерт «Любимый шансон». Во Дворце спорта выступили как новые звезды жанра, так и признанные мэтры. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, не жалел комплиментов для белорусской публики.

Концерт «Любимый шансон» наш телеканал покажет 25 октября. Не пропустите.

# Михаил Шуфутинский # Концерт в Минске

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