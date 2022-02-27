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Лукашенко о западных СМИ: им не нужна альтернативная точка зрения, меня все критикуют, но скажу – я не парюсь

27 февраля 2022 16:33
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Новости Беларуси. Все четыре референдума очень значимы для Беларуси. Об этом заявил Президент, общаясь с журналистами на участке для голосования № 1, куда глава государства прибыл, чтобы поучаствовать в референдуме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Лукашенко о западных СМИ: им не нужна альтернативная точка зрения, меня все критикуют, но скажу – я не парюсь -1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Свобода слова – осталась лишь в названии передач. Которые пропагандируют западные интересы. А голос Минска настолько пугает своей позицией, что его боятся слышать. Поэтому перекрывают вещание. Под демократическое воздействие попали наши коллеги. Телеканал «Беларусь 24» – канал о нашей стране. Неужели даже рассказы о белорусах пугают Запад?

Лукашенко о западных СМИ: им не нужна альтернативная точка зрения, меня все критикуют, но скажу – я не парюсь -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы же понимаем, как это делается, где это делали, как будет. Мы это все уже прошли. Какая свобода слова? У них свобода слова – то, что им надо сегодня, то и будут нести. Посмотрите на этот Euronews. Ну когда-то я смотрел этот канал, я и сейчас его иногда просматриваю, но уже знаю, что они скажут по тому или иному поводу. Никакой там правды никогда не было. А то, что они на вас надавили, на нас, это говорит о том, что им эта точка зрения не нужна. Иван Эйсмонт в «Клубе редакторов» очень четко это все разложил и об этом сказал. Им не нужна альтернативная точка зрения, не то что правда, просто другая точка зрения. Лучше не скажешь. Меня все критикуют, но скажу – я не парюсь по этому поводу.  

Лукашенко о западных СМИ: им не нужна альтернативная точка зрения, меня все критикуют, но скажу – я не парюсь -7

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# Референдум # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Иван Эйсмонт # Фотофакт

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