«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме

Новости Беларуси. Президент прибыл на избирательный участок № 1. Как делает выбор Александр Лукашенко, показали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент прибыл на избирательный участок № 1. Как делает выбор Александр Лукашенко, показали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент приветствует наблюдателей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда вы уже в деревню мою выпишете?
– Как только у вас появится прописка деревенская.
Как и положено, глава государства передает комиссии свой паспорт и ставит подпись напротив своей фамилии в списке.
Александр Лукашенко:
Это комиссии в лице прекрасной женщины. Говорят, особая бумага, особый бюллетень.
Александр Лукашенко:
Если вы не против, я проголосую.
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