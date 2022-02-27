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«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме

27 февраля 2022 08:38
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Новости Беларуси. Президент прибыл на избирательный участок № 1. Как делает выбор Александр Лукашенко, показали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме -1

Президент приветствует наблюдателей.

«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме -4

«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме -6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда вы уже в деревню мою выпишете?
– Как только у вас появится прописка деревенская.

«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме -9

Как и положено, глава государства передает комиссии свой паспорт и ставит подпись напротив своей фамилии в списке.

«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме -12

Александр Лукашенко:
Это комиссии в лице прекрасной женщины. Говорят, особая бумага, особый бюллетень.

«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме -15

Александр Лукашенко:
Если вы не против, я проголосую.

«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме -18

«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме -20

«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме -22

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# Референдум # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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