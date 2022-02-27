«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме

Новости Беларуси. Президент прибыл на избирательный участок № 1. Как делает выбор Александр Лукашенко, показали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент приветствует наблюдателей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда вы уже в деревню мою выпишете?

– Как только у вас появится прописка деревенская.

Как и положено, глава государства передает комиссии свой паспорт и ставит подпись напротив своей фамилии в списке.

Александр Лукашенко:

Это комиссии в лице прекрасной женщины. Говорят, особая бумага, особый бюллетень.