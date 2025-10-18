В Белом доме прошли переговоры Трампа и Зеленского – США отказали Киеву в поставках «Томагавков»

Как стало известно, глава США не до конца отказался от идеи продажи серьезного оружия за океан. Однако он верно посчитал, что в случае появления «Томагавков» у Киева, Белый дом может забыть о каких-либо переговорах с Кремлем. Да и его об этом предупредили заранее. Понимая, что ракеты утекают из рук, Киев предложил поставлять в США дроны взамен на «Томагавки». Но и тут Трамп ответил неоднозначное «подумаю». Что касается разрешения конфликта, то Белый дом склоняется к остановке войны по текущей линии фронта. Причем вопрос о территориях и гарантиях безопасности для Украины все также остается без ответа. Все эти дискуссии получат продолжение на двустороннем саммите президентов России и США. Напомним, после телефонного разговора двух лидеров 16 октября, стало известно, что встреча пройдет в Будапеште в ближайшие две недели. Подготовка к этим переговорам уже началась. Нюансы встречи уже в ближайшие дни обсудят глава МИД России Сергея Лаврова и госсекретарь США Марко Рубио. Точную дату и место консультативных переговоров еще предстоит определить.