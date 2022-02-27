«Киркоров прислал миллион дублей!» Как родился хит «Любимую не отдают» и почему его спели и российские артисты

Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA»:

Песня родилась в августе 2020, в тяжелое время. Это были как раз те дни, когда ситуация была крайне тяжелая, когда еще не определились наши люди аполитичные, когда еще казалось, что большинство ходит под бчб-флагами на улице. Потому что те люди, которые спокойно проголосовали за Президента своего, просто были не готовы к тому, что надо будет выйти на улицу и отстаивать свою позицию. У нас все росли в тепличных условиях, всем занимался Президент, он и страну защитил потом в первых рядах, потому что именно вокруг него сплотились все. Это факт неоспоримый. Когда сильный глава государства подает такой пример, то это крайне важно. Люди, которые чувствует те же чувства патриотические, вокруг кого они сплотятся? Вокруг лидера. Это то, что нашу страну спасло. И когда эти все митинги были, когда люди уже потеряли всякое чувство порядочности элементарной. Как вспомню эти лозунги, извините, это, конечно, было очень креативно, но такой креатив – это отсутствие культуры. Просто выплеснули все, что у них было, показали все этими своими карнавалами. И в один из таких карнавалов, это была середина августа, это когда уже был митинг с участием главы государства на площади. Но еще очень сильное было движение в городе. Меня трясло от этого. Я не могла понять, как люди могут быть такими неблагодарными, ожесточенными, что этому противопоставить?

Юлия Артюх:

Нехарактерно для нашего общества.

Юлия Быкова:

Да. Мы с Женей не знали, как высказать. Написали эту песню, записали обращение к нашим друзьям российским.

Юлия Артюх:

Я эту историю знаю, хотелось бы, чтобы вы озвучили.