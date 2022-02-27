«Киркоров прислал миллион дублей!» Как родился хит «Любимую не отдают» и почему его спели и российские артисты

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA».
Юлия Артюх, СТВ:
Не могу не спросить. 2020 год, Послание Президента, он говорит легендарную фразу «любимую не отдают». Как родилась песня?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA».
Юлия Артюх, СТВ:
Не могу не спросить. 2020 год, Послание Президента, он говорит легендарную фразу «любимую не отдают». Как родилась песня?
Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA»:
Песня родилась в августе 2020, в тяжелое время. Это были как раз те дни, когда ситуация была крайне тяжелая, когда еще не определились наши люди аполитичные, когда еще казалось, что большинство ходит под бчб-флагами на улице. Потому что те люди, которые спокойно проголосовали за Президента своего, просто были не готовы к тому, что надо будет выйти на улицу и отстаивать свою позицию. У нас все росли в тепличных условиях, всем занимался Президент, он и страну защитил потом в первых рядах, потому что именно вокруг него сплотились все. Это факт неоспоримый. Когда сильный глава государства подает такой пример, то это крайне важно. Люди, которые чувствует те же чувства патриотические, вокруг кого они сплотятся? Вокруг лидера. Это то, что нашу страну спасло. И когда эти все митинги были, когда люди уже потеряли всякое чувство порядочности элементарной. Как вспомню эти лозунги, извините, это, конечно, было очень креативно, но такой креатив – это отсутствие культуры. Просто выплеснули все, что у них было, показали все этими своими карнавалами. И в один из таких карнавалов, это была середина августа, это когда уже был митинг с участием главы государства на площади. Но еще очень сильное было движение в городе. Меня трясло от этого. Я не могла понять, как люди могут быть такими неблагодарными, ожесточенными, что этому противопоставить?
Юлия Артюх:
Нехарактерно для нашего общества.
Юлия Быкова:
Да. Мы с Женей не знали, как высказать. Написали эту песню, записали обращение к нашим друзьям российским.
Юлия Артюх:
Я эту историю знаю, хотелось бы, чтобы вы озвучили.
Юлия Быкова:
Да, записали обращение. Мы предложили всем нашим артистам. Тем, кто согласился, вы увидели их в клипе. Делайте выводы, кто имеет мужество, а кто не имеет. Предлагали всем, кто-то поддержал, кто-то нет. Когда мы поняли, что хотелось бы еще более весомым сделать это произведение, мы решили снимать клип, мы предложили нашим коллегам российским, украинским. Те, кто отозвались, те записали для нас видео и аудио, прислали. Все записывали целую песню. А мы потом уже просто подставляли. Это была принципиальная позиция, чтобы основные куплеты наши пели, это наша страна. Но эта осязаемая помощь должна была присутствовать. Мы этот клип сделали своими силами, то есть мы сами это все снимали, сами монтировали.
Юлия Артюх:
Можно сказать, что это было из разряда гражданской позиции, что что-то хочется сделать?
Юлия Быкова:
Определенно была гражданская позиция. Я говорю, у меня просто это возмущение уже достигло края. Мне бежать на площади и кричать: «Люди, очнитесь?» Поэтому это был такой крик в поддержку.
Юлия Артюх:
Надо сказать, что песня действительно с глубоким смыслом. Все в ваших традициях. Я не знала до этого момента, что записывалась полностью песня артистами, а вы потом компоновали. Это очень здорово.
Юлия Быкова:
Все треки мы храним бережно. Все очень ответственно подошли. Киркоров прислал миллион дублей с разных ракурсов, люди профессиональные, круто все сделали.
Юлия Артюх:
Тоже хотели поддержать.
Юлия Быкова:
Я в голову ни к кому не лезу, но люди прислали, поддержали, спели. Это для меня много значит. Потом в интервью та же Анита Цой сказала, что действительно поддерживает. Просто очень много хейта полилось. Это никому не приятно. Даже если ты уже в шоу-бизнесе прожил целую жизнь, это все равно никому не приятно. Все равно это больно.
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