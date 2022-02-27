Лукашенко: Эммануэль, если бы надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой Конституции разместили. Нам никто не мешает

Новости Беларуси. Все четыре референдума очень значимы для Беларуси. Об этом заявил Президент, общаясь с журналистами на участке для голосования № 1, куда глава государства прибыл, чтобы поучаствовать в референдуме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это война цивилизаций. Сохранить свое лицо, свою государственность можно только с белорусским подходом: постепенными переменами. Даже распределением полномочий. Но не всем это по душе. Зачем и кому выгодно испортить праздник – день народовластия – вопрос от нашего телеканала.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Как вы думаете, уроки августа 2020-го выучили ли власть и белорусский народ?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все выучили: и власть, и белорусский народ, и даже беглые. Вот я вам приведу один конкретный пример. Мы его не тиражировали. Недавно Светлана объявила… Они ужа с ежом объединили. И что от нее требуют – провести инаугурацию. Переходное правительство они объединили, создали, сейчас надо инаугурацию. Она бедная: «Что вы, не надо, я не могу, я не буду!» Ну там же рядом ходят советники и прочее. Большой любовью ее… Надо инаугурацию, нам нужен здесь президент. Ну, пока колеблется. Понимаете, безумство, полное безумство. Но выводы сделали. Раз уже побаиваются, значит, сделали. Вчера, с Эммануэлем Макроном разговаривая, он мне начал про референдум, но в контексте размещения ядерного оружия. Ну, я с ним знаком, я говорю: «Эммануэль, если надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой Конституции разместили. Нам никто не мешает в этом. И потом, ты откуда взял, что я хочу здесь ядерное оружие не то произвести, не то разместить?» Я же сказал, при каком условии. Ему повторяю: если Америка или ты, Франция, ядерная держава, ядерное оружие перебросите в Польшу, в Литву, к нашим границам, то я не размещу здесь, у меня нет этого ядерного оружия, я обращусь к Путину, чтобы мне вернули то оружие, которое я когда-то без всяких предварительных условий вам отдал. Все, вопросов нет.