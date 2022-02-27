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Лукашенко: Эммануэль, если бы надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой Конституции разместили. Нам никто не мешает

27 февраля 2022 16:53
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Новости Беларуси. Все четыре референдума очень значимы для Беларуси. Об этом заявил Президент, общаясь с журналистами на участке для голосования № 1, куда глава государства прибыл, чтобы поучаствовать в референдуме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Это война цивилизаций. Сохранить свое лицо, свою государственность можно только с белорусским подходом: постепенными переменами. Даже распределением полномочий. Но не всем это по душе. Зачем и кому выгодно испортить праздник – день народовластия – вопрос от нашего телеканала.  

Лукашенко: Эммануэль, если бы надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой Конституции разместили. Нам никто не мешает-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Как вы думаете, уроки августа 2020-го выучили ли власть и белорусский народ?

Лукашенко: Эммануэль, если бы надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой Конституции разместили. Нам никто не мешает-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все выучили: и власть, и белорусский народ, и даже беглые. Вот я вам приведу один конкретный пример. Мы его не тиражировали. Недавно Светлана объявила… Они ужа с ежом объединили. И что от нее требуют – провести инаугурацию. Переходное правительство они объединили, создали, сейчас надо инаугурацию. Она бедная: «Что вы, не надо, я не могу, я не буду!» Ну там же рядом ходят советники и прочее. Большой любовью ее… Надо инаугурацию, нам нужен здесь президент. Ну, пока колеблется. Понимаете, безумство, полное безумство. Но выводы сделали. Раз уже побаиваются, значит, сделали. Вчера, с Эммануэлем Макроном разговаривая, он мне начал про референдум, но в контексте размещения ядерного оружия. Ну, я с ним знаком, я говорю: «Эммануэль, если надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой Конституции разместили. Нам никто не мешает в этом. И потом, ты откуда взял, что я хочу здесь ядерное оружие не то произвести, не то разместить?» Я же сказал, при каком условии. Ему повторяю: если Америка или ты, Франция, ядерная держава, ядерное оружие перебросите в Польшу, в Литву, к нашим границам, то я не размещу здесь, у меня нет этого ядерного оружия, я обращусь к Путину, чтобы мне вернули то оружие, которое я когда-то без всяких предварительных условий вам отдал. Все, вопросов нет.

Лукашенко: Эммануэль, если бы надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой Конституции разместили. Нам никто не мешает-7

Тот этап, когда нужна была концентрация власти и вертикаль власти жесткая, проходит. Конечно, вот эта войнушка белорусов немножко встряхнула. Они напряглись, говорят: нет, нам не надо, надо, чтобы как тогда. Почему? Дело не как тогда. Они хотят видеть человека, видеть власть ответственную (ну, может, в данном случае, конечно, я), ответственную перед людьми. Мы очень аккуратно делаем несколько шагов от того, где мы находимся. И то, что первый Президент имеет право совмещать должности председателя и Президента, – это сделано не под Лукашенко. А если вдруг? А если? Первые вы придете и скажете: что же, Президент, куда ты нас завел? А у меня нет рычагов. Ну нельзя допустить ошибки. Я это чувствую даже больше, чем ты.

Лукашенко: Эммануэль, если бы надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой Конституции разместили. Нам никто не мешает-10

Евгений Пустовой:
Александр Григорьевич, ну счастливая семья – это всегда с Батькой.

Александр Лукашенко:
Ну да, будем Батьку скоро выбирать, выберем крепкого, достойного. И ваше слово должно прозвучать в преддверии Конституции. Жень, никто не вечен. Ну свою ответственность перед вами, перед людьми я не снимаю. Не думайте, что я побегу или из бункера буду вам рассказывать, как жить.

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# Международная политика # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Эммануэль Макрон # Светлана Тихановская # Фотофакт

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