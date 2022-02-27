Президент: «Америка является единственной страной-выгодополучателем от того, что происходит здесь»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Америка является единственной страной-выгодополучателем от того, что происходит здесь. И Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Ясно, что Китай и Россия – это основные конкуренты Америки. Вот эту проблему они решают. Заметьте, дошли уже до войны. Но сами, и публично заявляют, НАТО, Америка: нет-нет, мы туда не пойдем, воевать в Украине мы не будем. Ну, вы слышали эти все заявления. Как всегда, чужими руками. А сами будут стоять за литовцами, украинцами. Что у Литвы, что у Украины, Польши – у них одинаковая политика и позиция. Вот он завывал там: мы соседи, мы соседи! Так я всегда говорил, могу процитировать себя: слушайте, соседей не выбирают, они от бога, давайте жить и дружить. Я всегда это говорил. Я всегда был за народную дипломатию. Слушайте, я был депутатом Верховного Совета, это верх дипломатии у нас тогда был. Сейчас уже парламент становится более профессиональным, законы там и так далее. А тогда парламент – это был верх народной дипломатии. Когда в Литве был конфликт с распадом Советского Союза, Позняк, я и другие приехали к вам, а вокруг парламента люди стоят, техника эта при Горбачеве была еще, мы приехали вас защищать, мы Ландсбергиса защищали тогда, не понимая, что там происходит. Мы демократии хотели, свободы хотели, и нас к этому подталкивали.

Читайте также:

Лукашенко: Эммануэль, если бы надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой Конституции разместили. Нам никто не мешает

«Поздно вечером на меня начали выходить уже». Лукашенко рассказал, что у него просит украинская элита

Лукашенко: «Помогаем ли мы россиянам? Конечно, помогаем. Раненые, погибшие люди»