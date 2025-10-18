Закон об ужесточении правил проведения митингов вызвал новую волну протестов в Тбилиси

В Тбилиси вспыхнули протесты, вопреки новому закону об ужесточении правил проведения митингов. Его принятие и стало причиной недовольства. Как считают протестующие, принимаемые меры направлены на подавление свободы слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хоть новый законопроект предусматривает 15 суток за остановку автомобильного движения, и еще 20 за ношение маски, скрывающей лицо, – митингующие все равно не побоялись этого. Накануне участники антиправительственной акции перекрыли часть проспекта перед зданием парламента. Количество протестующих было небольшим, полиции удалось быстро разогнать толпу. Напомним, парламент Грузии в четверг принял поправки в административный и уголовный кодексы, которые значительно ужесточают правила проведения митингов. За неповиновение полиции, наличие оружия или пиротехники можно провести до 60 суток за решеткой.