«Зачем было ломать через колено?» Лукашенко о запрете русского языка в Украине

Александр Лукашенко:

Я лічу, што ўсе чатыры былі вельмі значнымі. Искренне, честно вам об этом говорю. Вот возьмем референдум, где мы определялись по языковой проблеме. Это же одна из причин того, что происходит сегодня в Украине. Ну зачем было многонациональной Украине запрещать людям в этот период разговаривать на том языке, на котором они хотят? Ну вось ты размаўляеш на сакавітай беларускай мове – калі ласка. А Наташа Бреус, прекрасно зная белорусскую мову, задает мне на русском языке вопрос. Ну и что? Зачем было ломать через колено людей, зная, что восток Украины, Киев да и на западе – я же знаю, что такое запад, я служил там, знаю – все разговаривали в основном в быту на русском языке. Зачем было ломать через колено?

А представьте людей (а их подавляющее большинство), которые используют в общении, в быту и так далее в Беларуси русский язык. Ну-ка давайте я вас ломану сейчас на колено, как они, и заставлю вас разговаривать на чисто белорусской мове. А если не умеете разговаривать на белорусской мове, значит образование не получите, в детский сад детей не возьмем, в школу не пойдете, но главное – образование не получите. И будете телепаться вон там, будете людьми второго сорта. Как вы это воспримете? Ужасно воспримете. Поэтому был вынесен в свое время вопрос на референдум после националистического угара, который у нас произошел с распадом Советского Союза. Помните? Образование сломали, начали искусственно насаждать язык и так далее. И что, белорусы заговорили на белорусской мове? Не, не размаўляюць і зараз на беларускай мове ўсе. Поэтому основные вопросы, которые волновали людей, будь то язык, символика, смертная казнь и прочее, – это вы решали. Поэтому для меня те референдумы были важны, и этот важен. Почему – я уже вам сказал.

Надо принимать это решение потихонечку. В спокойном режиме мы отстроим, после принятия Конституции работы будет не меньше, политическую и социально-экономическую системы нашего государства. Но то, что у нас появится народное вече, которое в любой момент способно остановить главу государства и любой орган власти, это не плохо. Мы сделали маленькие шажки, исходя уже из нашего опыта. И будем к этому идти. И, может быть, если нас не будут переворачивать туда-сюда, мы к большей демократии придем. Но вряд ли, я в это не верю. Почему? Мы не Россия. У нас нет столько ресурсов, чтобы отмахнуться от всего, быть независимыми и устраивать любую демократию. Ошиблись? Потом деньгами дыру эту закроем. Хотя уже сейчас будет сложно для России. Поэтому будем идти шаг за шагом, step by step. Тихонечко, тихонечко, чтобы не провалиться под этот тонкий лед.