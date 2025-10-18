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Трамп оценил идею строительства туннеля между РФ и США

18 октября 2025 08:28
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Трамп оценил идею строительства туннеля между РФ и США-0

По мнению главы Белого дома Дональда Трампа, прокладывание туннеля под водами Берингова пролива для соединения посредством железнодорожного транспорта РФ и США является интересной идеей, пишет ТАСС.

Ранее главой РФПИ Кириллом Дмитриевым было объявлено о перспективности осуществления подобного проекта, на реализацию которого потребуется 8 лет. 

«Это интересно», – заявил Трамп при ответе представителям СМИ на вопрос о строительстве такого масштаба. «Нам нужно подумать об этом», – подчеркнул американский лидер.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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