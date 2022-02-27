Лукашенко о Западе: когда им было невыгодно, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают

Новости Беларуси. Все четыре референдума очень значимы для Беларуси. Об этом заявил Президент, общаясь с журналистами на участке для голосования № 1, куда глава государства прибыл, чтобы поучаствовать в референдуме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Лукашенко о западных СМИ: им не нужна альтернативная точка зрения, меня все критикуют, но скажу – я не парюсь – читайте здесь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Санкции – это самый дубинный инструмент западной демократии. В условиях санкций Беларусь живет постоянно. Только санкции и могут просачиваться через пока не до конца закрытый железный занавес.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это, скорее, журналистский штамп – занавес, занавес. Он уже потихоньку, потихоньку давно опускается. Осталась, наверное, снизу маленькая щель, через которую проникает еще этот свет. Когда им этот железный занавес, стена в Берлине и так далее невыгодно было, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают. В Беловежской пуще уничтожают все живое. Выстроили эту стену, а толку от нее никакого. Слушайте, специалистов достаточно для того, чтобы преодолеть эту стену, никто и не заметит даже. Поэтому им нужен этот занавес, ну они, наверное, его и выстраивают. Нам он не нужен, мы не будем выстраивать его. Мы себя ведем очень корректно и аккуратно. Вы даже видите, даже в этот острый период, понимая, что они там концентрируются, мы не вывели с мест постоянной дислокации наши войска. И как находились в казармах, так и находятся. Но готовы в течение 3 часов выйти по команде.