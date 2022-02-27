Прямой эфир

Лукашенко о Западе: когда им было невыгодно, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают

27 февраля 2022 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все четыре референдума очень значимы для Беларуси. Об этом заявил Президент, общаясь с журналистами на участке для голосования № 1, куда глава государства прибыл, чтобы поучаствовать в референдуме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Лукашенко о западных СМИ: им не нужна альтернативная точка зрения, меня все критикуют, но скажу – я не парюсь – читайте здесь.  

Лукашенко о Западе: когда им было невыгодно, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Санкции – это самый дубинный инструмент западной демократии. В условиях санкций Беларусь живет постоянно. Только санкции и могут просачиваться через пока не до конца закрытый железный занавес.  

Лукашенко о Западе: когда им было невыгодно, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Это, скорее, журналистский штамп – занавес, занавес. Он уже потихоньку, потихоньку давно опускается. Осталась, наверное, снизу маленькая щель, через которую проникает еще этот свет. Когда им этот железный занавес, стена в Берлине и так далее невыгодно было, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают. В Беловежской пуще уничтожают все живое. Выстроили эту стену, а толку от нее никакого. Слушайте, специалистов достаточно для того, чтобы преодолеть эту стену, никто и не заметит даже. Поэтому им нужен этот занавес, ну они, наверное, его и выстраивают. Нам он не нужен, мы не будем выстраивать его. Мы себя ведем очень корректно и аккуратно. Вы даже видите, даже в этот острый период, понимая, что они там концентрируются, мы не вывели с мест постоянной дислокации наши войска. И как находились в казармах, так и находятся. Но готовы в течение 3 часов выйти по команде.

Лукашенко о Западе: когда им было невыгодно, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают-7

Читайте также:  

Александр Лукашенко: «Я бы даже это сейчас не назвал войной. Это конфликт. День, два – будет война. А через три дня – мясорубка»  

Лукашенко: главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушли в историю  

Гайдукевич: когда мы сейчас выходим на референдум в феврале, мы забиваем последний гвоздь в крышку гроба революции  

# Референдум # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Референдум состоялся. Когда будут известны окончательные результаты?
27 февраля 2022 16:55

Референдум состоялся. Когда будут известны окончательные результаты?

Здесь мне подарили надежду на то, что есть справедливость. Что говорит украинец, который принял участие в белорусском референдуме?
27 февраля 2022 16:48

Здесь мне подарили надежду на то, что есть справедливость. Что говорит украинец, который принял участие в белорусском референдуме?

Первые два года я плакала каждый день. Рассказываем о судьбе семьи из Луганской области, которая теперь живёт в Беларуси
27 февраля 2022 16:45

Первые два года я плакала каждый день. Рассказываем о судьбе семьи из Луганской области, которая теперь живёт в Беларуси