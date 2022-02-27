Лукашенко о Западе: когда им было невыгодно, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это, скорее, журналистский штамп – занавес, занавес. Он уже потихоньку, потихоньку давно опускается. Осталась, наверное, снизу маленькая щель, через которую проникает еще этот свет. Когда им этот железный занавес, стена в Берлине и так далее невыгодно было, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают. В Беловежской пуще уничтожают все живое. Выстроили эту стену, а толку от нее никакого. Слушайте, специалистов достаточно для того, чтобы преодолеть эту стену, никто и не заметит даже. Поэтому им нужен этот занавес, ну они, наверное, его и выстраивают. Нам он не нужен, мы не будем выстраивать его. Мы себя ведем очень корректно и аккуратно. Вы даже видите, даже в этот острый период, понимая, что они там концентрируются, мы не вывели с мест постоянной дислокации наши войска. И как находились в казармах, так и находятся. Но готовы в течение 3 часов выйти по команде.