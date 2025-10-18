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В Минске подвели итоги четвёртого республиканского конкурса «Семейное призвание»

18 октября 2025 08:10
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В Минске подвели итоги четвертого республиканского конкурса «Семейное призвание», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он посвящен семьям, где родители служат в МЧС и других ведомствах, обеспечивающих национальную безопасность. Церемония награждения прошла в рамках Недели родительской любви. Это еще раз подчеркивает важность семейных ценностей в жизни защитников Отечества.

В Минске подвели итоги четвёртого республиканского конкурса «Семейное призвание»-2

Татьяна Довнар, участница конкурса:
Когда смотришь на своих коллег, действительно берет чувство гордости за то, что у нас действительно ведомство, где сформировалось много семейных пар.

В Минске подвели итоги четвёртого республиканского конкурса «Семейное призвание»-4

Андрей Козич, начальник управления идеологической работы МЧС Беларуси:
Мы очень гордимся тем, что в МЧС много семей, где оба родителя служат в нашей системе. Они помогают друг другу, оберегают друг друга.

В 2025 году за звание лучшей боролись 11 семей со всей Беларуси. На суд жюри они представили разнообразные творческие работы, продемонстрировав таланты и семейную гармонию. Завершилась программа награждением победителей и праздничным концертом, посвященным Дню матери, который добавил теплоты и лиричности мероприятию.

# Семья # МЧС # Конкурс

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