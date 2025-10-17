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Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Нефтехимику» из Нижнекамска

17 октября 2025 20:21
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Хоккеисты минского «Динамо» на домашней площадке уступили «Нефтехимику» из Нижнекамска, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На 8-й минуте счет открыл Виталий Пинчук. За три минуты до окончания периода Никита Хоружев восстановил равновесие – 1:1. Во второй 20-минутке на гол динамовца Ильи Усова точным броском ответил Герман Точилкин. На излете периода вновь отличился Виталий Пинчук и вывел «зубров» вперед – 3:2. На последней минуте заключительной трети игры Герман Точилкин оформил дубль и перевел поединок в овертайм. Владислав Барулин в овертайме принес победу гостям – 4:3. Следующий матч минское «Динамо» проведет в ближайший понедельник на выезде против московского ЦСКА.

# Хоккей

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