Белорусы готовы делиться всем, что знают и умеют. О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с главой Республики Тыва?

Новости Беларуси. Нужно закладывать сильный фундамент под сотрудничество Беларуси и Республики Тыва. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 января во время встречи с главой этого российского региона Владиславом Ховалыгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация прибыла в Минск впервые с главной целью – расширить экономические связи и наладить взаимное сотрудничество. Александр Лукашенко уверен, скромные цифры двусторонней внешней торговли не предел обоюдных возможностей. Нашей стране есть что предложить Сибирскому региону – от продукции машиностроения до продуктов питания. В целом встреча сегодня выдалась многообещающей для отношений Беларуси и Тывы.

Подробности расскажет Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Земля шаманов, место магической силы и сказочной природы, географическое сердце Азии. Вот, пожалуй, и все, что в большинстве своем белорусы знают о Тыве. Неудивительно, нас разделяют 5 000 километров, и едва ли много кому доводилось там бывать. Но после визита в Минск 20 января – подчеркну, первого в истории делегации этой республики – общаться явно будем теснее.

Самый молодой субъект России Владислав Ховалыг возглавил четыре месяца назад и сразу стал искать партнеров, которые могли бы помочь Тыве избавиться от незаслуженного звания одного из самых бедных регионов, заместив его куда более приятным – один из самых амбициозных. Огромные площади, которые нужно осваивать, строительный бум, который разразился в республике, желание развивать АПК – здесь белорусы лучшие помощники.