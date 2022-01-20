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Белорусы готовы делиться всем, что знают и умеют. О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с главой Республики Тыва?

20 января 2022 17:27
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Новости Беларуси. Нужно закладывать сильный фундамент под сотрудничество Беларуси и Республики Тыва. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 января во время встречи с главой этого российского региона Владиславом Ховалыгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы готовы делиться всем, что знают и умеют. О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с главой Республики Тыва?-1

Делегация прибыла в Минск впервые с главной целью – расширить экономические связи и наладить взаимное сотрудничество. Александр Лукашенко уверен, скромные цифры двусторонней внешней торговли не предел обоюдных возможностей. Нашей стране есть что предложить Сибирскому региону – от продукции машиностроения до продуктов питания. В целом встреча сегодня выдалась многообещающей для отношений Беларуси и Тывы.  

Подробности расскажет Алена Сырова.  

Алена Сырова, политический обозреватель:  
Земля шаманов, место магической силы и сказочной природы, географическое сердце Азии. Вот, пожалуй, и все, что в большинстве своем белорусы знают о Тыве. Неудивительно, нас разделяют 5 000 километров, и едва ли много кому доводилось там бывать. Но после визита в Минск 20 января – подчеркну, первого в истории делегации этой республики – общаться явно будем теснее.  

Самый молодой субъект России Владислав Ховалыг возглавил четыре месяца назад и сразу стал искать партнеров, которые могли бы помочь Тыве избавиться от незаслуженного звания одного из самых бедных регионов, заместив его куда более приятным – один из самых амбициозных. Огромные площади, которые нужно осваивать, строительный бум, который разразился в республике, желание развивать АПК – здесь белорусы лучшие помощники.  

Белорусы готовы делиться всем, что знают и умеют. О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с главой Республики Тыва?-4

​Договорились построить ферму. Глава Республики Тыва рассказал, как прошла встреча с Президентом Беларуси.  

Обратились по адресу. Александр Лукашенко заверяет – белорусы готовы делиться всем, что знают и умеют – технологиями, руками в строительстве дорог и глобальных объектов, продуктами питания в конце концов. Наш товарооборот непозволительно скромен. Чтобы исправить это, решения готовы принять здесь и сейчас.  

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Белорусы готовы делиться всем, что знают и умеют. О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с главой Республики Тыва?-7

Одобрительно кивают и глава Госкомвоенпрома, и Минпрома, и первый замминистра сельского хозяйства. С последним, к слову, прямо во время совещания условились реализовать проект, схожий с тем, который несколько лет назад воплотили на Сахалине, только для начала в чуть более скромных масштабах. Это важный шаг, с учетом того, что руководство Тывы планирует утроить долю сельского хозяйства в ВРП.  

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Белорусы готовы делиться всем, что знают и умеют. О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с главой Республики Тыва?-10

На этот же визит запланированы посещения ПВТ, МТЗ, Оршанского льнокомбината, и это малая часть из списка планов делегации Тывы. Не только за рабочие, но и за частные визиты выступает Александр Лукашенко. Он настаивает, что туристический потенциал не стоит сбрасывать со счетов – напротив, стоит развиваться в этом направлении. Тем более регион регулярно рекламируют первые лица, пока только российские.  

Такая безусловная откровенность и готовность говорить на любые темы вселяет оптимизм. Так что нет сомнений в том, что Минск и Кызыл станут ближе. И речь не о километрах.  

Белорусы готовы делиться всем, что знают и умеют. О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с главой Республики Тыва?-13

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