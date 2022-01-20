Игорь Брыло: сделали предложение главе Республики Тыва посетить нашу выставку «Белагро»

Новости Беларуси. Нужно закладывать сильный фундамент под сотрудничество Беларуси и Республики Тыва. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 января во время встречи с главой этого российского региона Владиславом Ховалыгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация прибыла в Минск впервые с главной целью – расширить экономические связи и наладить взаимное сотрудничество.

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Конечно, у нас есть очень важное направление – это переподготовка кадров. Мы готовы принять на базе нашего высшего учебного заведения сельскохозяйственного профиля любую делегацию Республики Тыва по любой специальности сельского хозяйства для того, чтобы можно было подготовить и переподготовить специалистов, которые могут работать в новых условиях технологий производства животноводческой продукции.

Сделали предложение главе республики посетить в первой декаде июня нашу аграрную выставку «Белагро», чтобы можно было вполне достаточно масштабно ознакомиться и с промышленным нашим потенциалом, и сельскохозяйственным потенциалом нашей страны.