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Игорь Брыло: сделали предложение главе Республики Тыва посетить нашу выставку «Белагро»

20 января 2022 16:34
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Новости Беларуси. Нужно закладывать сильный фундамент под сотрудничество Беларуси и Республики Тыва. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 января во время встречи с главой этого российского региона Владиславом Ховалыгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация прибыла в Минск впервые с главной целью – расширить экономические связи и наладить взаимное сотрудничество.  

Игорь Брыло: сделали предложение главе Республики Тыва посетить нашу выставку «Белагро»-1

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
Конечно, у нас есть очень важное направление – это переподготовка кадров. Мы готовы принять на базе нашего высшего учебного заведения сельскохозяйственного профиля любую делегацию Республики Тыва по любой специальности сельского хозяйства для того, чтобы можно было подготовить и переподготовить специалистов, которые могут работать в новых условиях технологий производства животноводческой продукции.  

Сделали предложение главе республики посетить в первой декаде июня нашу аграрную выставку «Белагро», чтобы можно было вполне достаточно масштабно ознакомиться и с промышленным нашим потенциалом, и сельскохозяйственным потенциалом нашей страны.   

Игорь Брыло: сделали предложение главе Республики Тыва посетить нашу выставку «Белагро»-4

Лукашенко на встрече с главой Республики Тыва: «Особое внимание мы можем уделить продукции машиностроения»  подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владислав Ховалыг # Алена Сырова # Фотофакт

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