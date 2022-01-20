Лукашенко на встрече с главой Республики Тыва: «Особое внимание мы можем уделить продукции машиностроения»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что ваш визит – знаковое событие, которое позволит нам вместе открыть новые горизонты сотрудничества, а это надо обязательно сделать во имя наших братских народов. Я на это очень надеюсь. И я убежден, что так и будет. В противном случае чего было лететь в такую даль, в Беларусь? Да, познакомиться надо, посмотреть, как живут здесь ваши братья-белорусы, но тем не менее надо закладывать сильный фундамент нашего сотрудничества. Мы в ближайшее время готовы кратно, так же, как и вы, полагаю, увеличить наш объем торговли. Но для этого надо определить основные приоритеты.

Особое внимание, думаю, мы можем уделить продукции машиностроения. Вы знаете уровень нашей машиностроительной отрасли, да и вы можете познакомиться с любым предприятием. Для вас открыты двери любого предприятия: будь то оборонное военно-промышленного комплекса, сельхозпредприятие, промышленности, любое. У нас от вас нет никаких секретов. Вы знаете, что мы можем произвести – это и автомобильная, и строительная техника, дорожно-строительная, это сельскохозяйственная техника, весь набор, коммунальная техника. В общем, посмотрите на эти заводы. Если вас будет устраивать их продукция, мы свято готовы соблюдать наши договоренности. И мы спокойно можем поделиться с вами теми наработками, которые имеем сегодня в сельском хозяйстве. Технологии не только в сельском хозяйстве, переработке сельхозпродукции, это и в промышленности, наукоемких производствах. Все что вам надо, все что вы увидите, может быть, не сегодня, еще приедете сюда, мы готовы вам предложить. А договориться мы сумеем.