Прямой эфир

Ансамбль «Песняры» готовит большой юбилейный концерт. Подробностями поделился худрук коллектива

02 апреля 2026 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

2 апреля – День единения народов Беларуси и России. Этот праздник давно перестал быть просто датой в календаре. Он стал символом общих культурных кодов, общей истории и, конечно же, общего искусства. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженный коллектив Республики Беларусь, белорусский государственный ансамбль «Песняры».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Тема единения России и Беларуси, конечно же, всегда была главной, мне кажется, у «Песняров». Великий Владимир Мулявин, который родился в России, настолько почувствовал белорусскую душу и сочинил самые, мне кажется, белорусские песни, которые только можно себе представить. В 2026 году мы все будем отмечать его юбилей. Какие мероприятия вы готовите? 

Ансамбль «Песняры» готовит большой юбилейный концерт. Подробностями поделился худрук коллектива -2

Роман Козырев, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:
В первую очередь мы готовим большой юбилейный концерт в рамках фестиваля песни и поэзии «Молодечно – 2026». Хочется показать не только прекрасные старые хиты, которые, я уверен, все наши зрители любят и поют вместе с нами на концертах, но и, конечно, хочется показать наш новый материал, потому что я уверен, что Владимир Мулявин хотел бы, чтобы традиция ансамбля «Песняры» продолжалась именно в новых песнях, и это, на мой взгляд, наша первостепенная задача. 

Ольга Бурлакова:
Это же невероятно сложно – держать планку, этот уровень и выбирать вот это золото песен из огромного количества. 

Олег Железняков, солист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:
Да, это нелегко. Еще обязательно нужно соответствовать образу песняра, чтобы не обмануть своего зрителя, который приходит на концерт. Нужна полная отдача для этого. 

Подробности в видео

# Музыка # Белорусская музыка # Ольга Бурлакова # Александр Меженный

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области обновят свыше 3,5 тысяч квадратных метров асфальта
02 апреля 2026 08:27

В Минской области обновят свыше 3,5 тысяч квадратных метров асфальта

День единения народов – президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями
02 апреля 2026 08:03

День единения народов – президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями

Белорусские вузы увеличивают количество бюджетных мест
02 апреля 2026 07:54

Белорусские вузы увеличивают количество бюджетных мест