Ансамбль «Песняры» готовит большой юбилейный концерт. Подробностями поделился худрук коллектива

Ольга Бурлакова, ведущая: Тема единения России и Беларуси, конечно же, всегда была главной, мне кажется, у «Песняров». Великий Владимир Мулявин, который родился в России, настолько почувствовал белорусскую душу и сочинил самые, мне кажется, белорусские песни, которые только можно себе представить. В 2026 году мы все будем отмечать его юбилей. Какие мероприятия вы готовите?

2 апреля – День единения народов Беларуси и России. Этот праздник давно перестал быть просто датой в календаре. Он стал символом общих культурных кодов, общей истории и, конечно же, общего искусства.

Роман Козырев, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

В первую очередь мы готовим большой юбилейный концерт в рамках фестиваля песни и поэзии «Молодечно – 2026». Хочется показать не только прекрасные старые хиты, которые, я уверен, все наши зрители любят и поют вместе с нами на концертах, но и, конечно, хочется показать наш новый материал, потому что я уверен, что Владимир Мулявин хотел бы, чтобы традиция ансамбля «Песняры» продолжалась именно в новых песнях, и это, на мой взгляд, наша первостепенная задача.

Ольга Бурлакова:

Это же невероятно сложно – держать планку, этот уровень и выбирать вот это золото песен из огромного количества.

Олег Железняков, солист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Да, это нелегко. Еще обязательно нужно соответствовать образу песняра, чтобы не обмануть своего зрителя, который приходит на концерт. Нужна полная отдача для этого.