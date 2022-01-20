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Увеличился объём экспорта, бюджет вырос на 24%. Что ещё Владимир Кухарев обсудил с коллективом «Атланта»?

20 января 2022 16:58
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Новости Беларуси. В 2021 году экономика Минска сработала результативно, есть существенный плюс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Объем бюджета вырос на 24 %.  

Увеличился объём экспорта, бюджет вырос на 24%. Что ещё Владимир Кухарев обсудил с коллективом «Атланта»?-1

Увеличились объемы экспорта. Об этом шла речь на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с трудовым коллективом столичного предприятия «Атлант» в рамках единого дня информирования. Говорили и о работе промышленной сферы в 2022 году. Затронули вопросы строительства жилья, транспортной инфраструктуры, развития системы образования, модернизации учреждений здравоохранения.  

Увеличился объём экспорта, бюджет вырос на 24%. Что ещё Владимир Кухарев обсудил с коллективом «Атланта»?-4

Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант»:  
Представители трудовых коллективов задали в первую очередь вопросы, которые их интересуют как жителей города-героя Минска. Это, безусловно, транспорт, это жилье, это обеспечение артезианской водой. Предприятие работает сегодня в штатном режиме. Наши основные задачи по 2022 году – увеличить объем поставок новых моделей холодильников, стиральных машин, которые наиболее полно соответствуют требованиям покупателя, обладают новым дизайном, более высоким классом энергоэффективности.  

Увеличился объём экспорта, бюджет вырос на 24%. Что ещё Владимир Кухарев обсудил с коллективом «Атланта»?-7

Одной из главных тем для обсуждения стал проект изменений и дополнений Конституции. Для разъяснений новаций Основного закона страны проходят встречи в трудовых коллективах, работают диалоговые площадки, организованы общественные приемные и горячие телефонные линии.  

# Конституция # общество # Владимир Кухарев # Дмитрий Соколовский # Фотофакт

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