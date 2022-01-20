Увеличился объём экспорта, бюджет вырос на 24%. Что ещё Владимир Кухарев обсудил с коллективом «Атланта»?

Новости Беларуси. В 2021 году экономика Минска сработала результативно, есть существенный плюс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Объем бюджета вырос на 24 %.

Увеличились объемы экспорта. Об этом шла речь на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с трудовым коллективом столичного предприятия «Атлант» в рамках единого дня информирования. Говорили и о работе промышленной сферы в 2022 году. Затронули вопросы строительства жилья, транспортной инфраструктуры, развития системы образования, модернизации учреждений здравоохранения.

Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант»:

Представители трудовых коллективов задали в первую очередь вопросы, которые их интересуют как жителей города-героя Минска. Это, безусловно, транспорт, это жилье, это обеспечение артезианской водой. Предприятие работает сегодня в штатном режиме. Наши основные задачи по 2022 году – увеличить объем поставок новых моделей холодильников, стиральных машин, которые наиболее полно соответствуют требованиям покупателя, обладают новым дизайном, более высоким классом энергоэффективности.