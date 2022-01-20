Владимир Караник о перспективах сотрудничества с Тывой: потенциал нужно превратить в конкретные проекты

Новости Беларуси. Нужно закладывать сильный фундамент под сотрудничество Беларуси и Республики Тыва. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 января во время встречи с главой этого российского региона Владиславом Ховалыгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация прибыла в Минск впервые с главной целью – расширить экономические связи и наладить взаимное сотрудничество.

Губернатор Гродненской области Владимир Караник на правительственном уровне, закрепленный за данным регионом, излагает свое видение и не без удовольствия отмечает: настроен на работу по существу.