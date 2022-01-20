Владимир Караник о перспективах сотрудничества с Тывой: потенциал нужно превратить в конкретные проекты

Новости Беларуси. Нужно закладывать сильный фундамент под сотрудничество Беларуси и Республики Тыва. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 января во время встречи с главой этого российского региона Владиславом Ховалыгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегация прибыла в Минск впервые с главной целью – расширить экономические связи и наладить взаимное сотрудничество.
Губернатор Гродненской области Владимир Караник на правительственном уровне, закрепленный за данным регионом, излагает свое видение и не без удовольствия отмечает: настроен на работу по существу.
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Это регион, который имеет большой потенциал для развития сотрудничества. Это и переработка леса, и развитие сельского хозяйства, и строительный комплекс. Поскольку планируется строительство, крупная стройка горно-обогатительного комбината, для этого требуется строительство 200 километров дорог и другой инфраструктуры. Опять же, туризм, развитие, потому что климат у нас достаточно серьезно отличается, им очень нравятся услуги белорусских здравниц. И дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества на уровне обмена студенческими студотрядами, развитие сотрудничества среди молодежи. Поэтому точек соприкосновения, как выяснилось сегодня, как известно было заранее, у нас очень много. И сейчас основная наша задача – вот этот потенциал превратить в конкретные проекты на благо наших двух стран.