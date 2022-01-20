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Владимир Караник о перспективах сотрудничества с Тывой: потенциал нужно превратить в конкретные проекты

20 января 2022 16:37
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Новости Беларуси. Нужно закладывать сильный фундамент под сотрудничество Беларуси и Республики Тыва. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 января во время встречи с главой этого российского региона Владиславом Ховалыгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Делегация прибыла в Минск впервые с главной целью – расширить экономические связи и наладить взаимное сотрудничество.  

Губернатор Гродненской области Владимир Караник на правительственном уровне, закрепленный за данным регионом, излагает свое видение и не без удовольствия отмечает: настроен на работу по существу.  

Владимир Караник о перспективах сотрудничества с Тывой: потенциал нужно превратить в конкретные проекты-1

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:  
Это регион, который имеет большой потенциал для развития сотрудничества. Это и переработка леса, и развитие сельского хозяйства, и строительный комплекс. Поскольку планируется строительство, крупная стройка горно-обогатительного комбината, для этого требуется строительство 200 километров дорог и другой инфраструктуры. Опять же, туризм, развитие, потому что климат у нас достаточно серьезно отличается, им очень нравятся услуги белорусских здравниц. И дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества на уровне обмена студенческими студотрядами, развитие сотрудничества среди молодежи. Поэтому точек соприкосновения, как выяснилось сегодня, как известно было заранее, у нас очень много. И сейчас основная наша задача – вот этот потенциал превратить в конкретные проекты на благо наших двух стран.  

Владимир Караник о перспективах сотрудничества с Тывой: потенциал нужно превратить в конкретные проекты-4

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владислав Ховалыг # Владимир Караник # Алена Сырова # Фотофакт

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