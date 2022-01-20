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Как пользоваться самоварами? У этой женщины их целая коллекция, и вот что она о них рассказывает

20 января 2022 16:50
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Новости Беларуси. У Ольги Колосовой из Вилейского района хранится самовар, которому почти 100 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Семейную реликвию купили еще после войны, изначально она находилась в Брянской области.

Как пользоваться самоварами? У этой женщины их целая коллекция, и вот что она о них рассказывает-1

Позже в личной коллекции женщины появились еще два электрических самовара, но старинный Тульский самый любимый.  

Подробнее в материале Анастасии Кончиц.  

Как пользоваться самоварами? У этой женщины их целая коллекция, и вот что она о них рассказывает-4

Ольга Колосова:  
В каждой семье должна быть такая вещь, вот такая семейная реликвия, которая должна передаваться из поколения в поколение.  

Как пользоваться самоварами? У этой женщины их целая коллекция, и вот что она о них рассказывает-7

Реликвию семьи мужа Ольга Колосова увидела в 1977 году, когда приехала в Брянскую область. Тогда ее очень впечатлило чаепитие под яблоней, а заваривали напиток в самоваре. Уже гораздо позже раритет переехал в Вилейку. Но теперь Ольга растапливает его для чаепития с внуками уже под белорусской яблоней.  

Как пользоваться самоварами? У этой женщины их целая коллекция, и вот что она о них рассказывает-10

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Коллекционирование # общество # Ольга Колосова # Анастасия Кончиц # Игорь Китиков # Фотофакт

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