Как пользоваться самоварами? У этой женщины их целая коллекция, и вот что она о них рассказывает

Новости Беларуси. У Ольги Колосовой из Вилейского района хранится самовар, которому почти 100 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Семейную реликвию купили еще после войны, изначально она находилась в Брянской области.

Позже в личной коллекции женщины появились еще два электрических самовара, но старинный Тульский самый любимый. Подробнее в материале Анастасии Кончиц.

Ольга Колосова:

В каждой семье должна быть такая вещь, вот такая семейная реликвия, которая должна передаваться из поколения в поколение.

Реликвию семьи мужа Ольга Колосова увидела в 1977 году, когда приехала в Брянскую область. Тогда ее очень впечатлило чаепитие под яблоней, а заваривали напиток в самоваре. Уже гораздо позже раритет переехал в Вилейку. Но теперь Ольга растапливает его для чаепития с внуками уже под белорусской яблоней.