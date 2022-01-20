Важно донести простым языком. Как жители агрогородка под Витебском обсуждают проект Конституции?

Новости Беларуси. А тем временем по всей Беларуси продолжают изучать поправки в Основной закон страны. За время обсуждения проекта изменений и дополнений в Конституцию получено около 8 000 откликов от белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как показывает практика, большинство из них положительные, что говорит о поддержке будущих перемен.

Сегодня, 20 января, информационно-пропагандистские группы продолжают работу. Жителям страны разъясняют нюансы обновления Основного закона. От многотысячных трудовых коллективов до читального зала в сельской библиотеке и даже на дому. Мнение каждого белоруса – важно. Репортаж – Виктора Пралича.

Председатель сельисполкома – Анфиса Березка – не упускает свободной минуты, чтобы пообщаться с жителями своего агрогородка. Но кроме житейских вопросов, заводит разговор и важном событии – референдуме о внесении поправок в Конституцию. Для чего, зачем, как будем жить. Ответы из первых уст.

Анфиса Березка, председатель Пальминского сельского исполнительного комитета:

Конституция – это же закон, определяющий нашу жизнь. Что это – социальная направленность, доступное образование, какие гарантии, о здравоохранении. Что ближе людям! Кроме того, у нас есть люди одинокие и одиноко проживающие. Тут, заходя в каждый дом, мы объясняем. Они спрашивают, чем отличается новые изменения от старых, и мы стараемся доступно им объяснить. Всенародная дискуссия проходит даже в сельской библиотеке. Если раньше волновали художественные новеллы, то сейчас интересуют больше конституционные. А вот детально – местные обладатели читательского билета сосредоточены на статьях о семейном воспитании и патриотизме. Это близко каждому жителю агрогородка. Чтобы диалог был конструктивным, открывают сразу два документа: действующую Конституцию и проект обновления.

Мария Барейша, жительница агрогородка Пальминка:

Высказать свое мнение должен каждый человек. Мы живем в этой стране. Нам жить. Особенно нашим детям и внукам. Поэтому это обязательно должно быть. Я считаю, что очень хорошо изменения и дополнения, которые касаются семьи, которые касаются нравственного воспитания. И очень акцент – я очень довольна этим – патриотическое воспитание. Прошло время, и мы отходим от этих событий, и мы как бы забываем.

На территории сельисполкома проживает более 1 700 человек. Большая часть из них – трудоспособное население. Мнение каждого учтут. Да, не все у нас юристы, а потому донести до людей основной посыл изменений и дополнений простым языком важно.