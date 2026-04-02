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Военные ВСУ пропадают без вести за невыполнение приказа

02 апреля 2026 09:11
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Военные ВСУ пропадают без вести за невыполнение приказа-0

Военнослужащие 210-го штурмового полка Вооруженных сил Украины, которые отказались выполнять приказы, затем пропадают без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры России.

Не исключено, что против них были применены демонстративные репрессии.

Отмечается, что подобные методы ранее применялись в 225-м полку, откуда некоторые из командиров были переведены в 210-й.

Также сообщается, что в Шосткинский район Сумской области были направлены специальные подразделения, чтобы заставить военных выполнять приказы и не допустить эвакуации населения.

Фото: pixabay

# Международная политика

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