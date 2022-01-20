Договорились построить ферму. Глава Республики Тыва рассказал, как прошла встреча с Президентом Беларуси

Новости Беларуси. Нужно закладывать сильный фундамент под сотрудничество Беларуси и Республики Тыва. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 января во время встречи с главой этого российского региона Владиславом Ховалыгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Ховалыг, глава Республики Тыва Российской Федерации:

Договорились, что на территории республики будет построена молочно-товарная ферма с поголовьем не менее 200 голов, где полностью комплект. Все, что здесь производится для таких ферм, на территории Беларуси, даже включая и белорусский скот. Так мы договорились в течение года это сделать. Безусловно, у нас есть добывающие предприятия, где требуется карьерная техника, что у вас есть – это БелАЗы, «АМКОДОР», очень много техники. Дорожная техника требуется. Возможно, будем рассматривать с инвесторами участие в белорусской кампании, в строительстве горно-обогатительной фабрики. Сейчас приедем, будем эти вопросы с инвесторами о привлечении белорусских строителей в строительстве этой фабрики.

В ближайшее время в Сибирском регионе планируется строительный «бум», руки и знания наших специалистов наверняка не будут лишними. Между тем, Беларусь готова подготовить и переподготовить тувинцев на базе вузов сельскохозяйственного профиля.