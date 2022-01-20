«Что ты махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой?» В чём Лукашенко упрекнул Путина

Новости Беларуси. Нужно закладывать сильный фундамент под сотрудничество Беларуси и Республики Тыва. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 января во время встречи с главой этого российского региона Владиславом Ховалыгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация прибыла в Минск впервые с главной целью – расширить экономические связи и наладить взаимное сотрудничество. Александр Лукашенко уверен, скромные цифры двусторонней внешней торговли не предел обоюдных возможностей. Нашей стране есть что предложить сибирскому региону – от продукции машиностроения до продуктов питания. В целом встреча сегодня выдалась многообещающей для отношений Беларуси и Тывы.

Не только за рабочие, но и за частные визиты выступает Александр Лукашенко. Он настаивает, что туристический потенциал не стоит сбрасывать со счетов – напротив, стоит развиваться в этом направлении. Тем более регион регулярно рекламируют первые лица, пока только российские.