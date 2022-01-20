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«Что ты махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой?» В чём Лукашенко упрекнул Путина

20 января 2022 16:32
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Новости Беларуси. Нужно закладывать сильный фундамент под сотрудничество Беларуси и Республики Тыва. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 января во время встречи с главой этого российского региона Владиславом Ховалыгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Делегация прибыла в Минск впервые с главной целью – расширить экономические связи и наладить взаимное сотрудничество. Александр Лукашенко уверен, скромные цифры двусторонней внешней торговли не предел обоюдных возможностей. Нашей стране есть что предложить сибирскому региону – от продукции машиностроения до продуктов питания. В целом встреча сегодня выдалась многообещающей для отношений Беларуси и Тывы.  

«Что ты махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой?» В чём Лукашенко упрекнул Путина-1

Не только за рабочие, но и за частные визиты выступает Александр Лукашенко. Он настаивает, что туристический потенциал не стоит сбрасывать со счетов – напротив, стоит развиваться в этом направлении. Тем более регион регулярно рекламируют первые лица, пока только российские.  

«Что ты махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой?» В чём Лукашенко упрекнул Путина-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Природа сказочная. Не зря президент России – я часто его упрекаю: ну что ты махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой? Он говорит: слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть. Конечно, хотелось бы глянуть на этот сказочный край. Я знаю, что в 2021 году в вашем регионе Ак-Сугского горно-обогатительного комбината началась стройка, вы начали его возводить. Наши специалисты могли бы помочь в создании соответствующей транспортной инфраструктуры, если вам это будет необходимо. Я уже сказал о той красоте сказочной природной. Это говорит о том, что мы должны, обязаны просто развивать туризм между Беларусью и Тывой. Туристические связи желают быть лучшими.  

«Что ты махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой?» В чём Лукашенко упрекнул Путина-7

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Владислав Ховалыг # Фотофакт

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