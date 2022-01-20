«На ногах его перенёс». Александр Лукашенко рассказал, что переболел «омикроном»
Новости Беларуси. Нужно закладывать сильный фундамент под сотрудничество Беларуси и Республики Тыва. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 января во время встречи с главой этого российского региона Владиславом Ховалыгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегация прибыла в Минск впервые с главной целью – расширить экономические связи и наладить взаимное сотрудничество. Александр Лукашенко уверен, скромные цифры двусторонней внешней торговли не предел обоюдных возможностей. Нашей стране есть что предложить сибирскому региону – от продукции машиностроения до продуктов питания. В целом встреча сегодня выдалась многообещающей для отношений Беларуси и Тывы.
Судя по энтузиазму, пандемия не помешает реализации намеченных проектов. Опыт 2021 года, когда после коронакризисных ограничений, пытаясь преодолеть их последствия, выровнять ситуацию, российские регионы и их руководители искали помощи у белорусских коллег – тому иллюстрация. Кроме того, ковиду научились эффективно противостоять и в Беларуси, и в России, а новый штамм значительно легче переносится. Об этом Александр Лукашенко ответственно заявил.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
2 февраля по лунному календарю у вас Новый год. Знаю, что этот праздник Шагаа у вас называется, поэтому я желаю вам счастья и благополучия. Мы крайне заинтересованы, чтобы вы жили спокойно, не переживали по поводу разного рода пандемий. Говорят, уже скоро закончится. Мы это замечаем, что этот «омикрон» и так далее и у вас уже торжественным маршем ходит – это совершенно другой вирус, если он вирус, он не дает пневмоний. Я говорю это как человек, который сам второй раз уже этим «омикроном» переболел. Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес.
В России правильный взят курс – это в основном амбулаторное лечение. Конечно, надо поберечься. Но особо переживать не надо. Надо просто жить.
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