«На ногах его перенёс». Александр Лукашенко рассказал, что переболел «омикроном»

Новости Беларуси. Нужно закладывать сильный фундамент под сотрудничество Беларуси и Республики Тыва. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 января во время встречи с главой этого российского региона Владиславом Ховалыгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация прибыла в Минск впервые с главной целью – расширить экономические связи и наладить взаимное сотрудничество. Александр Лукашенко уверен, скромные цифры двусторонней внешней торговли не предел обоюдных возможностей. Нашей стране есть что предложить сибирскому региону – от продукции машиностроения до продуктов питания. В целом встреча сегодня выдалась многообещающей для отношений Беларуси и Тывы.

Судя по энтузиазму, пандемия не помешает реализации намеченных проектов. Опыт 2021 года, когда после коронакризисных ограничений, пытаясь преодолеть их последствия, выровнять ситуацию, российские регионы и их руководители искали помощи у белорусских коллег – тому иллюстрация. Кроме того, ковиду научились эффективно противостоять и в Беларуси, и в России, а новый штамм значительно легче переносится. Об этом Александр Лукашенко ответственно заявил.