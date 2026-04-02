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В «Мак.бай» переименовали американо в «Нашу каву»

02 апреля 2026 09:33
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В «Мак.бай» переименовали американо в «Нашу каву»-0

В сети ресторанов быстрого питания «Мак.бай» кофе американо переименовали в «Наша Кава». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя директора компании по маркетингу и связям с общественностью Ольгу Горелову.

Как уточнила представитель компании, новое название появилось в меню и связано с использованием собственного кофейного бленда, который проходит полный цикл отбора и обработки в Беларуси. При этом технология приготовления напитка не изменилась. Переименование стало частью линейки, направленной на развитие национальной идентичности.

Идею о переименовании напитка ранее предложил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

После ухода «Макдоналдса» сеть перешла на локальный бренд и в основном использует белорусские ингредиенты, при этом условия работы для сотрудников не изменились.

Фото: pixabay

# общество

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