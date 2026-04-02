Новые специальности в БГУ. Проректор по учебной работе рассказал о совместной подготовке с российскими вузами

День единения народов Беларуси и России символизирует не только общую историю и культурные ценности, но и тесное сотрудничество, которое активно развивается во всех сферах, от экономики до науки и образования. Яркое тому подтверждение – планы БГУ. Уже в ближайшее время ведущий вуз страны откроет новые специальности. Причем две из них – это уникальная совместная подготовка с российскими вузами, которая позволит студентам получить двойные дипломы.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:

Четыре новых специальности действительно будут, но в классическом понимании – она одна. Новая специальность абсолютно – экологическая безопасность. Она будет открываться в Институте Сахарова. В чем ее уникальность? Дело в том, что на дворе XXI век, мир движется очень быстро, просто экологи – это уже, наверное, вчерашний день. Нам нужно готовить экологов совершенно с новыми знаниями в области IT, в области обработки данных, программирования. То есть все эти навыки очень сейчас нужны для экологов, чтобы строить различные модели, прогнозировать, смотреть, как это все работает. Соответственно, эта специальность все эти навыки даст.

Три других специальности – это, скорее, уже развитие существующих. Две – это совместные программы. Первая – это совместная программа Белорусского государственного университета и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по специальности государственный аудит. Достаточно новое направление. Мы несколько лет назад открыли подготовку, но мы поняли, что у России есть очень большие навыки именно в этом направлении. Обратились к нашим партнерам, чтобы они нам помогли и еще больше усилить данную направленность. В первую очередь специальность направлена в интересах Комитета государственного контроля, потому что грамотные аудиторы, грамотные специалисты, которые смогут действительно качественно проводить это направление, это тоже очень важное направление работы указанного ведомства.

Следующая специальность совместно с Российской Федерацией по прикладной физике, она реализуется совместно БГУ и Университетом имени Баумана, один из ведущих технических вузов Российской Федерации.

Четвертая специальность – это трансформация специальностей по теологии. В Институте теологии у нас открывается заочная форма подготовки по соответствующей специальности.