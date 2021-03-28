Белорусские музыканты высказались об отстранении «Галасов ЗМеста» от участия в «Евровидении»: «Мы ко всему этому уже были готовы»

Новости Беларуси. Кто бы мог подумать, что эти ребята из белорусских Барановичей наделают столько шума в Европе, причем сидя дома. Итак, новый скандал недели. Песня «Про зайцев» тоже не подошла, соответственно, по заключению Европейского вещательного союза Беларусь на «Евровидение» не едет. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

В первой композиции «про дудочку», напомним, усмотрели политический подтекст. Что же не так с нашими зайцами, пояснить так и не смогли. И опять-таки – это было чистейшее решение ЕВС или же без помощи сетевых хейтеров и политиков здесь не обошлось? Да, и еще любопытно, оценили ли и зайцев, и дудочку те, кто, скажем, невероятно профессионально играет на флейте или предпочитает под нее танцевать. Мы же обязательно заносим в свой плейлист обе композиции.

Игорь Позняк:

Ну а что до «Евровидения», где сплошь, конечно же, классические и профессиональные подходы и к вокалу, и к облику исполнителей, в том числе и моральному, да – нашим зайчикам в этой компании как-то не место.

Говорят, какие думы, такие и песни. В европейском оплоте невероятной демократии додумались до того, чтобы музыку превратить в инструмент политики. На «Евровидение» не пустили нашу группу «Галасы ЗМеста». «Политически мотивировано». Иван Эйсмонт о решении ЕВС отстранить группу «Галасы Зместа» от участия в «Евровидении»

К белорусским музыкантам дважды применяли двойные стандарты. Сначала борцам за чистоту «Евровидения» не понравилась белорусская композиция «Я научу тебя». Но песня «Про зайцев» тоже не прошла фейс-контроль.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Не отчаиваться, не расстраиваться, идти только вперед и вверх. Беларусь, моя любимая, поле, лес, озера синие никогда не променяю я. Вперед, ребята! Все будет хорошо.