Прямой эфир

«Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС

21 марта 2021 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Барановичи, городской Дом культуры и обещанный эксклюзив – интервью с лидером группы «Галасы ЗМеста», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС-1

Евгений Поболовец, СТВ: 
Узнаем, как ребята отреагировали на решение Европейского вещательного союза и какие композиции готовы снова представить на суд слушателей. Небольшой спойлер: песен будет не одна, а две.

Подали заявку просто так, от балды, мне позвонили и говорят: «Ребята, вас взяли». Мы сказали: «Да ладно, что за шутки»

Итак, Дмитрий, давайте вспомним, как вообще родилась идея написания такой песни, и как потом возникла идея заявиться на «Евровидение».

«Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС-4

Дмитрий Бутаков, автор проекта «Галасы ЗМеста»:
Сначала возникла идея… или даже так: как-то вместе. Песня уже была практически готова, набрасывалась. Думаем: давайте, вот она такая нейтральная, собственно говоря, давайте мы ее на «Евровидение» подадим. Подали заявку просто так, от балды, что называется, ну и все. Недельки, я даже не знаю, две-три, наверное, прошло, мне позвонили и говорят: «Ребята, вас взяли». Мы сказали: «Да ладно, что за шутки».

Я думаю, что не просто так ЕВС не воспринял, там, видимо, были какие-то заинтересованные люди

Евгений Поболовец:
Но вы сказали, что посмотрели – такой нейтральный текст, но Европейский вещательный союз отнюдь не воспринял его нейтрально.

Дмитрий Бутаков:
Я думаю, что не просто так он не воспринял, потому что там, видимо, были какие-то заинтересованные люди, которые сделали так, чтобы они так восприняли. Опять же, слова – вещь такая: можно из любого, к любому слову привязать что угодно.

«Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС-7

Евгений Поболовец:
Песню не берут, потому что?

Дмитрий Бутаков:
По политическим мотивам каким-то, скажем. Когда им задавали вопрос, какие конкретно, они ничего внятного – эта экспертиза прошла – не сказали. И просто сказали: «Мы считаем, песня не подходит». И аргументации не предоставили.

Евгений Поболовец:
И что дальше сказали?

Дмитрий Бутаков:
Или меняйте песню, или все тогда, грубо говоря, или вы не едете. Нет вопросов – поменяем песню. Поменяли уже даже.

Мне позвонили: «Ребята, а можете еще одну песню написать?» Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем

Евгений Поболовец:
Ваша реакция на это? Вы поменяли даже название песни.

Дмитрий Бутаков:
Мне позвонили: «Ребята, а можете еще одну песню написать?» Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали. Какая их судьба дальше, я не знаю, но думаю, что должны. По крайней мере показать – мы ее народу еще обязательно покажем. Она сейчас в процессе обработки, аранжировки, готовится видеоверсия этой песни. Что-то будет до конца месяца.

«Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС-10

Евгений Поболовец:
Если были у Вещательного союза претензии к тексту, соответственно, в этих двух песнях тексты, я полагаю, уже более нейтральные?

Дмитрий Бутаков:
Опять же, если захотят, то найдут все. Но я думаю, что там вообще не про это.

Читайте также:

Иван Эйсмонт о песне группы «Галасы ЗМеста»: там можно найти всё что угодно, кроме политики

Что думает Евгений Олейник о группе «Галасы ЗМеста» и песне на «Евровидение-2021»?

Алёна Ланская высказалась о ситуации вокруг участников от Беларуси на «Евровидении-2021»

Мы люди немолодые, скакать нам на сцене… Поэтому так будет все олдскульно

Евгений Поболовец:
А о чем эти песни?

Дмитрий Бутаков:
Не знаю даже – про зайчиков будет песня, например. Одна там немножко такая веселая получилась, а вторая более серьезная. Какая из этих появится? Они-то обе появятся в любом случае. Мы их на фоне коврика сделаем, сами сыграем, но попозже. Сначала будем ждать, которую выберут.

«Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС-13

Евгений Поболовец:
Какое-то шоу на сцене будет?

Дмитрий Бутаков:
В общих чертах – это будет такое все, потому что мы люди немолодые, скакать нам на сцене не это… Поэтому так будет все олдскульно, где-то по-стариковски в хорошем смысле.

Евгений Поболовец:
К первой песне была претензия, что она написана в стилистике 80-х и якобы совсем не современна. Я так понимаю, новые песни тоже написаны в стилистике 80-х?

Дмитрий Бутаков:
Опять же, стиль. Я даже не уверен, что она в стилистике 80-х написана, эта песня. Потому что… ну, ладно, это опустим.

Евгений Поболовец:
Ну, это дело вкуса.

«Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС-16

Дмитрий Бутаков:
Эта будет где-то такая же, в таком приблизительно виде, более роковом, что ли. А то, что она несовременна – так это точно: детям, которым 15 лет, да, для них несовременна. Для моих современников – вполне себе нормальная, хорошая песня. И для многих, кстати говоря. Тех, кто потрудился ее послушать и вообще, а не кричать там «О, что за ужас!» и так далее.

Большинство хейтеров – они все где-то тут, в Беларуси или около того, образовались

Евгений Поболовец:
Насколько я понимаю, эта история с лайками, дизлайками под песнями – это чисто белорусская история. Потому что на Западе отзывы, насколько я понимаю, другие.

Дмитрий Бутаков:
Судя по всему, да, потому что большинство хейтеров – они все где-то тут, в Беларуси или около того, образовались. На Западе нормальные, адекватные, взрослые люди абсолютно нормально воспринимают песню, даже хвалят. Вон, даже напевают. Я уже услышал, мне присылали – английскую версию пели, и дети поют, на скрипочке играют, и по радио ее крутят. Я знаю, и у нас крутят по радио, и в Украине, и во Владивостоке, и в Казахстане. Даже мне прислали из Канады.

«Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС-19

Евгений Поболовец:
То есть она уже живет своей жизнью?

Дмитрий Бутаков:  
Да, эта песня уже в народ пошла, все нормально.

Евгений Поболовец: 
Давайте напомним, как она звучит. Наиграйте на гитаре.

Дмитрий Бутаков:
«Я научу тебя плясать под дудочку», – приблизительно вот так.

Смотри вперед, забудь, что было, 
Вчерашнее сдавай в тираж. 
Снимай покровы, лезь без мыла – 
Ты только лучшее создашь.

И так далее. Поэтому смотрите вперед, у вас все получится.

«Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС-22

Евгений Поболовец:
Сейчас тот самый эксклюзив. Мы представим несколько аккордов, наиграем одну из двух песен, которую отправили на отбор на «Евровидение».

Дмитрий Бутаков:
У одной будет вот такой припевчик.

Как он звучит, слушайте в видеоматериале.

Евгений Поболовец:
Песня, судя по всему, веселая будет?

Дмитрий Бутаков:
Будет веселая, да. Планируется как веселая. Да у нас все песни, в общем, веселые!

Евгений Поболовец:
Не знаю, как к словам, к музыке у меня претензий пока нет.

Дмитрий Бутаков:
Я тоже надеюсь.

# Евровидение 2021 # Культура # Дмитрий Бутаков # Евгений Поболовец # Галасы ЗМеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стали актёрами и оказались там, где ещё не был зритель. «Ночь в театре» в Бресте. Как это было?
20 марта 2021 20:17

Стали актёрами и оказались там, где ещё не был зритель. «Ночь в театре» в Бресте. Как это было?

Иван Эйсмонт о песне группы «Галасы ЗМеста»: там можно найти всё что угодно, кроме политики
19 марта 2021 14:27

Иван Эйсмонт о песне группы «Галасы ЗМеста»: там можно найти всё что угодно, кроме политики

Резные наличники, бочки и табуреты. Посмотрите, что делает из дерева мастер из Клецкого района
18 марта 2021 22:38

Резные наличники, бочки и табуреты. Посмотрите, что делает из дерева мастер из Клецкого района