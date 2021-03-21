«Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС

Новости Беларуси. Барановичи, городской Дом культуры и обещанный эксклюзив – интервью с лидером группы «Галасы ЗМеста», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Барановичи, городской Дом культуры и обещанный эксклюзив – интервью с лидером группы «Галасы ЗМеста», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Узнаем, как ребята отреагировали на решение Европейского вещательного союза и какие композиции готовы снова представить на суд слушателей. Небольшой спойлер: песен будет не одна, а две.
Итак, Дмитрий, давайте вспомним, как вообще родилась идея написания такой песни, и как потом возникла идея заявиться на «Евровидение».
Дмитрий Бутаков, автор проекта «Галасы ЗМеста»:
Сначала возникла идея… или даже так: как-то вместе. Песня уже была практически готова, набрасывалась. Думаем: давайте, вот она такая нейтральная, собственно говоря, давайте мы ее на «Евровидение» подадим. Подали заявку просто так, от балды, что называется, ну и все. Недельки, я даже не знаю, две-три, наверное, прошло, мне позвонили и говорят: «Ребята, вас взяли». Мы сказали: «Да ладно, что за шутки».
Евгений Поболовец:
Но вы сказали, что посмотрели – такой нейтральный текст, но Европейский вещательный союз отнюдь не воспринял его нейтрально.
Дмитрий Бутаков:
Я думаю, что не просто так он не воспринял, потому что там, видимо, были какие-то заинтересованные люди, которые сделали так, чтобы они так восприняли. Опять же, слова – вещь такая: можно из любого, к любому слову привязать что угодно.
Евгений Поболовец:
Песню не берут, потому что?
Дмитрий Бутаков:
По политическим мотивам каким-то, скажем. Когда им задавали вопрос, какие конкретно, они ничего внятного – эта экспертиза прошла – не сказали. И просто сказали: «Мы считаем, песня не подходит». И аргументации не предоставили.
Евгений Поболовец:
И что дальше сказали?
Дмитрий Бутаков:
Или меняйте песню, или все тогда, грубо говоря, или вы не едете. Нет вопросов – поменяем песню. Поменяли уже даже.
Евгений Поболовец:
Ваша реакция на это? Вы поменяли даже название песни.
Дмитрий Бутаков:
Мне позвонили: «Ребята, а можете еще одну песню написать?» Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали. Какая их судьба дальше, я не знаю, но думаю, что должны. По крайней мере показать – мы ее народу еще обязательно покажем. Она сейчас в процессе обработки, аранжировки, готовится видеоверсия этой песни. Что-то будет до конца месяца.
Евгений Поболовец:
Если были у Вещательного союза претензии к тексту, соответственно, в этих двух песнях тексты, я полагаю, уже более нейтральные?
Дмитрий Бутаков:
Опять же, если захотят, то найдут все. Но я думаю, что там вообще не про это.
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Евгений Поболовец:
А о чем эти песни?
Дмитрий Бутаков:
Не знаю даже – про зайчиков будет песня, например. Одна там немножко такая веселая получилась, а вторая более серьезная. Какая из этих появится? Они-то обе появятся в любом случае. Мы их на фоне коврика сделаем, сами сыграем, но попозже. Сначала будем ждать, которую выберут.
Евгений Поболовец:
Какое-то шоу на сцене будет?
Дмитрий Бутаков:
В общих чертах – это будет такое все, потому что мы люди немолодые, скакать нам на сцене не это… Поэтому так будет все олдскульно, где-то по-стариковски в хорошем смысле.
Евгений Поболовец:
К первой песне была претензия, что она написана в стилистике 80-х и якобы совсем не современна. Я так понимаю, новые песни тоже написаны в стилистике 80-х?
Дмитрий Бутаков:
Опять же, стиль. Я даже не уверен, что она в стилистике 80-х написана, эта песня. Потому что… ну, ладно, это опустим.
Евгений Поболовец:
Ну, это дело вкуса.
Дмитрий Бутаков:
Эта будет где-то такая же, в таком приблизительно виде, более роковом, что ли. А то, что она несовременна – так это точно: детям, которым 15 лет, да, для них несовременна. Для моих современников – вполне себе нормальная, хорошая песня. И для многих, кстати говоря. Тех, кто потрудился ее послушать и вообще, а не кричать там «О, что за ужас!» и так далее.
Евгений Поболовец:
Насколько я понимаю, эта история с лайками, дизлайками под песнями – это чисто белорусская история. Потому что на Западе отзывы, насколько я понимаю, другие.
Дмитрий Бутаков:
Судя по всему, да, потому что большинство хейтеров – они все где-то тут, в Беларуси или около того, образовались. На Западе нормальные, адекватные, взрослые люди абсолютно нормально воспринимают песню, даже хвалят. Вон, даже напевают. Я уже услышал, мне присылали – английскую версию пели, и дети поют, на скрипочке играют, и по радио ее крутят. Я знаю, и у нас крутят по радио, и в Украине, и во Владивостоке, и в Казахстане. Даже мне прислали из Канады.
Евгений Поболовец:
То есть она уже живет своей жизнью?
Дмитрий Бутаков:
Да, эта песня уже в народ пошла, все нормально.
Евгений Поболовец:
Давайте напомним, как она звучит. Наиграйте на гитаре.
Дмитрий Бутаков:
«Я научу тебя плясать под дудочку», – приблизительно вот так.
Смотри вперед, забудь, что было,
Вчерашнее сдавай в тираж.
Снимай покровы, лезь без мыла –
Ты только лучшее создашь.
И так далее. Поэтому смотрите вперед, у вас все получится.
Евгений Поболовец:
Сейчас тот самый эксклюзив. Мы представим несколько аккордов, наиграем одну из двух песен, которую отправили на отбор на «Евровидение».
Дмитрий Бутаков:
У одной будет вот такой припевчик.
Как он звучит, слушайте в видеоматериале.
Евгений Поболовец:
Песня, судя по всему, веселая будет?
Дмитрий Бутаков:
Будет веселая, да. Планируется как веселая. Да у нас все песни, в общем, веселые!
Евгений Поболовец:
Не знаю, как к словам, к музыке у меня претензий пока нет.
Дмитрий Бутаков:
Я тоже надеюсь.