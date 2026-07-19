Абитуриентам военных вузов Беларуси стоит готовиться к росту проходных баллов

Прием документов в военные вузы Беларуси завершается 19 июля. Об особенностях вступительной кампании в такие учебные заведения рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Прием документов в военные вузы Беларуси завершается 19 июля. Об особенностях вступительной кампании в такие учебные заведения рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Андрей Павлющик, заместитель начальника управления военного образования Вооруженных Сил Беларуси:
Приходят и ребята, которые набирают 400 баллов из 400 возможных. Думаю, проходные баллы в военные учебные заведения в этом году, как и в прошлом, опять удивят и станут больше, чем в прошлом году.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Это традиционно авиационный факультет, у них там высокие баллы. Я сегодня посмотрела, на ПВО меньше 120, большое количество ребят приходит.
Андрей Павлющик:
Сегодня система обучения в военных учебных заведениях настроена на то, чтобы повысить как минимум школьный уровень и подготовить высококвалифицированных специалистов в интересах Вооруженных Сил. И та система заставит бывших школьников, которые имеют невысокий балл, потянуть свои знания. И в итоге они станут высококвалифицированными подготовленными офицерами и будут выполнять свои задачи в интересах Вооруженных Сил.
Про низкие баллы. Это традиционно, это наши школьники, наша молодежь. Кто-то из них математику, физику где-то хуже знает, чем русский язык, ту же биологию. Но вместе с тем, если анализировать статистику прошлого года, то даже минимальный проходной балл, с которым они зачисляются, повышается. Он около 200-240 баллов, несмотря на такое большое количество мест в военные учебные заведения.
У нас обучение в системе военного образования организовано для подготовки кадровых офицеров. Это Военная академия, военные факультеты и военно-медицинский институт. А военные кафедры – это те подразделения системы военного образования, которые готовят офицеров запаса.
Андрей Павлющик:
Студент, поступая в гражданской вуз и выбирая гражданскую специальность, после первого курса, как правило, поступает для обучения в интересах Вооруженных Сил, готовясь стать офицером запаса. По выпуску он не призывается сразу в Вооруженные Силы, как кадровый офицер, но имеет такую возможность и может быть призван для прохождения военной службы. А так мы готовим специалистов запаса, специалистов, которые в ту или иную минуту способны будут стать на защиту нашего государства.
На данный момент меняются программы. Одно из новшеств, которое в этом году будет введено в систему подготовки, это введение занятий по физической культуре на военных кафедрах. В том числе после обучения на военной кафедре наши студенты будут сдавать определенные нормативы, контрольные занятия выполнять, после чего будут аттестовываться в офицерский состав.
Андрей Павлющик:
Раньше, беседуя кандидатами, которые хотели поступать на военную кафедру, они заявляли, что это один из способов не проходить срочную военную службу. Но я вас хочу обрадовать, что все меньше и меньше таких ребят приходит.
Многие из них, понимая сегодняшнюю ситуацию вокруг нашей страны, понимая, что происходит за пределами, готовы обучаться военному делу. И даже не пойдя в Вооруженные Силы, они понимают, что чем лучше будут подготовлены, тем лучше будет для них, для их семьи, для их трудовой деятельности.
Обучение на военной кафедре осуществляется по родственным специальностям, по которым он проходит обучение в гражданском вузе. Если проходит на технической специальности, он будущий инженер-автомобилист, то мы его берем на военную учетную специальность автомобильных войск. И он, проходя свое обучение, дополнительно изучает военные дисциплины, военную составляющую. А так он специалист, инженер, точно такой же, как наш курсант.
Конечно, военная составляющая чуть меньше, чем у курсантов Военной академии, в военных учебных заведениях. В том числе и по огневой подготовке. У них нет возможности столько быть на полигоне. Они учатся в совместных группах, и образовательный процесс для них имеет свои особенности.
В ходе итоговой практики, когда они убывают на целый месяц в войска, мы пытаемся эту военную составляющую для них преподнести, чтобы они получили те знания, которые необходимы именно в военной сфере.
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