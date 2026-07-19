Абитуриентам военных вузов Беларуси стоит готовиться к росту проходных баллов

Прием документов в военные вузы Беларуси завершается 19 июля. Об особенностях вступительной кампании в такие учебные заведения рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Андрей Павлющик, заместитель начальника управления военного образования Вооруженных Сил Беларуси:

Приходят и ребята, которые набирают 400 баллов из 400 возможных. Думаю, проходные баллы в военные учебные заведения в этом году, как и в прошлом, опять удивят и станут больше, чем в прошлом году. Алена Сырова, политический обозреватель:

Это традиционно авиационный факультет, у них там высокие баллы. Я сегодня посмотрела, на ПВО меньше 120, большое количество ребят приходит. Андрей Павлющик:

Сегодня система обучения в военных учебных заведениях настроена на то, чтобы повысить как минимум школьный уровень и подготовить высококвалифицированных специалистов в интересах Вооруженных Сил. И та система заставит бывших школьников, которые имеют невысокий балл, потянуть свои знания. И в итоге они станут высококвалифицированными подготовленными офицерами и будут выполнять свои задачи в интересах Вооруженных Сил. Про низкие баллы. Это традиционно, это наши школьники, наша молодежь. Кто-то из них математику, физику где-то хуже знает, чем русский язык, ту же биологию. Но вместе с тем, если анализировать статистику прошлого года, то даже минимальный проходной балл, с которым они зачисляются, повышается. Он около 200-240 баллов, несмотря на такое большое количество мест в военные учебные заведения. У нас обучение в системе военного образования организовано для подготовки кадровых офицеров. Это Военная академия, военные факультеты и военно-медицинский институт. А военные кафедры – это те подразделения системы военного образования, которые готовят офицеров запаса.

Андрей Павлющик:

Студент, поступая в гражданской вуз и выбирая гражданскую специальность, после первого курса, как правило, поступает для обучения в интересах Вооруженных Сил, готовясь стать офицером запаса. По выпуску он не призывается сразу в Вооруженные Силы, как кадровый офицер, но имеет такую возможность и может быть призван для прохождения военной службы. А так мы готовим специалистов запаса, специалистов, которые в ту или иную минуту способны будут стать на защиту нашего государства. На данный момент меняются программы. Одно из новшеств, которое в этом году будет введено в систему подготовки, это введение занятий по физической культуре на военных кафедрах. В том числе после обучения на военной кафедре наши студенты будут сдавать определенные нормативы, контрольные занятия выполнять, после чего будут аттестовываться в офицерский состав.